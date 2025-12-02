Gadhinglaj Politics : “पंधरवड्यात रिंगरोड सर्व्हेला परवानगी; ९० लाख निधी तयार” विनय कोरे यांची जाहीर सभा गाजली!

गडहिंग्लज : ‘मंत्री हसन मुश्रीफ यांना शहरातील रिंगरोडसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडवता आले नाहीत. परंतु, रिंगरोड आता आम्ही सर्व्हेच्या टप्प्यात आणून ठेवला आहे. शहराबाहेरून रिंगरोड करण्यासाठी आवश्यक सर्व्हेची फाईल केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या टेबलावर आहे. .येत्या पंधरवड्यात सर्व्हेसाठी ९० लाखांच्या निधीसह परवानगी आणू’, अशी ग्वाही आमदार विनय कोरे यांनी आज येथे दिली. येथील निवडणुकीतील महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभेत ते बोलत होते..Gadhinglaj Strong Development Work : “सत्ता ही सेवा करण्याचे साधन” कोरे यांच्या संदेशाने प्रचारसभेत उत्साह; शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आवाहन.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, स्वाती कोरी, नगराध्यक्ष उमेदवार गंगाधर हिरेमठ व नगरसेवक यावेळी उमेदवार उपस्थित होते..आमदार कोरे म्हणाले, ‘स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी कागलचा कारंजा, शेंडापार्कातील दवाखाना, बांधकाम कामगारांना किती पैसे दिले, या मुद्द्यावर मुश्रीफ गडहिंग्लजकरांची मते मागत आहेत. .gadhinglaj Hasan Mushrif : ‘टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू’ हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन.स्वाती कोरी एकट्या असल्याचे पाहून टीका करणारे मुश्रीफ गेल्या चार वर्षांत न झालेल्या रिंगरोड, बेघरांना प्रॉपर्टी कार्ड, सांडपाणी या प्रश्नांवर काहीच ठोस बोलत नाहीत. त्यामुळे रिंगरोड, बेघरांना प्रॉपर्टी कार्ड व शहराच्या अाध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जनतेने महायुतीला साथ द्यावी.’.पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘गडहिंग्लजच्या सुज्ञ मतदारांना विकासाची किल्ली कोणाकडे द्यायची, हे चांगले कळते. आगामी पाच वर्षांतील विकासाची संकल्पना निश्चित पूर्णत्वाला नेऊ.’ कोरी म्हणाल्या, ‘वडिलांचा आधार नसताना एकटी असल्याचे पाहून टार्गेट करणे सोपे असते. .माझ्यावर अनेक टीका झाल्या. पण, त्या मी सकारात्मक घेऊन केवळ शहर विकासाचा संकल्प पूर्णत्वासाठी महायुती साकारली आहे. यावेळी पाटील, कदम, हेमंत कोलेकर आदींची भाषणे झाली. राजेंद्र तारळे यांनी आभार मानले..रणरागिणीला शक्ती द्या...आमदार कोरे म्हणाले, ‘गावपण व संस्कृती जोपासणारे हे शहर आहे. विशिष्ट पद्धतीच्या राजकारणाने बिघडणाऱ्या संस्कृतीला थोपवायचे असेल, तर रणरागिणीप्रमाणे लढणाऱ्या स्वाती कोरी यांच्या मागे गडहिंग्लजकरांनी उद्याच्या मतदानातून मोठी शक्ती उभी करावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.