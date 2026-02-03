कोल्हापूर

Kolhapur Election : मतांसाठी लाखोंची तयारी! चाकरमानी मतदारांना गावी आणण्यासाठी उमेदवारांची धडपड

Migrant Voters : गडहिंग्लज, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. अटीतटीच्या लढतीत प्रत्येक मत मोलाचे ठरणार असल्याने, मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांत राहणाऱ्या चाकरमानी मतदारांना गावी आणण्यासाठी उमेदवारांनी कंबर कसली आहे.
Political workers coordinating transport and logistics for migrant voters

उत्तूर : गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकीतील अटीतटीची लढत लक्षात घेऊन मुंबई, पुण्यासह राज्यातील इतर शहरांमध्ये असणाऱ्या चाकरमानी मतदारांना मतदानासाठी आपापल्या गावी आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी उमेदवारांनी दाखविली आहे. यावरून या तालुक्यांमध्ये हायव्‍होल्टेज लढत होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

