कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : पायाला भिंगरी, प्रचाराला गती ! उमेदवारांसह कार्यकर्ते मतदारांच्या दारात

Women Reservation : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गडहिंग्लज तालुक्यात राजकीय वातावरण पूर्णपणे बदलले आहे. उमेदवार आणि कार्यकर्ते पायाला भिंगरी बांधून गल्लीबोळ, वाडी-वस्ती आणि शेतवस्तीपर्यंत पोहोचत मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत.
Candidates and party workers canvassing voters door-to-door during Gadhinglaj elections.

Candidates and party workers canvassing voters door-to-door during Gadhinglaj elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गडहिंग्लज तालुक्यात प्रचाराला वेग आला आहे. संपूर्ण तालुका सध्या निवडणुकीच्या वातावरणात रंगून गेला आहे. उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी अक्षरशः पायाला भिंगरी बांधून प्रचार सुरू केल्याचे चित्र गावोगावी पाहायला मिळत आहे. गल्लीबोळ, वाडी-वस्ती, शेतवस्तीपर्यंत पोहोचत उमेदवार मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत.

प्रतिनिधी

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
Political Culture
political leader
political parties
Political Reservation
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
political news kolhapur
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Political satire

Related Stories

No stories found.