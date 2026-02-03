Gadhinglaj Election : पायाला भिंगरी, प्रचाराला गती ! उमेदवारांसह कार्यकर्ते मतदारांच्या दारात

गडहिंग्लज : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गडहिंग्लज तालुक्यात प्रचाराला वेग आला आहे. संपूर्ण तालुका सध्या निवडणुकीच्या वातावरणात रंगून गेला आहे. उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी अक्षरशः पायाला भिंगरी बांधून प्रचार सुरू केल्याचे चित्र गावोगावी पाहायला मिळत आहे. गल्लीबोळ, वाडी-वस्ती, शेतवस्तीपर्यंत पोहोचत उमेदवार मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत.प्रतिनिधी.गावोगावी उमेदवारांच्या विजयाच्या घोषणा, ढोल-ताशांचा गजर, कार्यकर्त्यांची गर्दी यामुळे खेडी दुमदुमून गेली आहेत. गडहिंग्लज तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाच गट व पंचायत समितीचे दहा गण आहेत. .Kolhapur ZP : लाडकी बहीण ते शेतकरी अनुदान; योजनांच्या जोरावर महायुतीचा ग्रामीण किल्ला राखण्याचा प्रयत्न.जिल्हा परिषदेसाठी २०, तर पंचायत समितीसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात आहेत. दोन राष्ट्रवादींच्या आघाडीसह भाजप स्वतंत्रपणे रिंगणात आहे. शिंदे शिवसेना, जनसुराज्य शक्ती स्वतंत्रपणे काही गटात उमेदवार उभे केले आहेत, तर काँग्रेस, ठाकरे शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडी अशी महाविकास आघाडी रिंगणात आहे. त्यामुळे निवडणुकीत रंगत आली आहे..सकाळी लवकर सुरू होणारा प्रचार रात्री उशिरापर्यंत सुरू असून, उमेदवारांना क्षणभरही विश्रांती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. घरभेटी, कोपरा सभा, बैठका, प्रचार रॅली यावर भर देत मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..Kolhapur ZP : रविवारचा ‘सुपर प्रचार’! कोल्हापूर जिल्हा हलगी, घुमकं आणि घोषणांनी दणाणला.यंदाच्या निवडणुकीत लागू झालेल्या पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे प्रचाराचे स्वरूप बदललेले आहे. पत्नी, बहीण, आई, वहिनी आदी महिलांच्या विजयासाठी कुटुंबातील पुरुष मंडळी कंबर कसत आहेत..निवडणूक प्रचारात नातेवाइकांनाही सुटी दिलेली नाही. घरातील सदस्य, आप्तेष्ट, मित्रमंडळी प्रचारात पूर्णवेळ सहभागी झाले आहेत. काही ठिकाणी तर संपूर्ण कुटुंबच प्रचारात उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतात, बाजारात, ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात, तसेच धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांच्या ठिकाणीही प्रचार सुरू आहे..दरम्यान, प्रचाराचा शेवटचा टप्पा जवळ येत असताना आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासनांची बरसात आणि विकासकामांची यादी यामुळे निवडणूक वातावरण अधिकच तापत आहे. आता मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ‘कारभारणी’साठी.पतींच्या जोडण्या...अनेक पुरुष इच्छुकांना थेट उमेदवारीची संधी न मिळाल्याने त्यांनी पत्नी, सून, बहीण किंवा कुटुंबातील अन्य महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. ‘कारभारणी’च्या रूपाने का होईना, सत्ता आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता यावे, या अपेक्षेने त्यांचे पती प्रचारात सक्रिय सहभागी आहेत. .अनेक ठिकाणी महिलांच्या प्रचाराची सूत्रे पुरुष कार्यकर्त्यांच्या हातात असून, प्रचाराची संपूर्ण आखणी, भेटीगाठी, सभा आयोजन हे पुरुषच सांभाळताना दिसत आहेत. त्यामुळे महिला आरक्षणामुळे ग्रामीण राजकारणात नव्या पद्धतीचा प्रचार पाहायला मिळत असून, कुटुंब केंद्रित राजकारणाला अधिक बळ मिळाल्याचे चित्र आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.