Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले

Gaur Sighting Creates Panic : जरगी (ता. गगनबावडा) येथील भरवस्तीत मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास गवा आल्याने ग्रामस्थांत एकच गोंधळ उडाला. दोन घरांच्या मधून घरापाठीमागून जंगलाच्या दिशेने गवा गेल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
सकाळ वृत्तसेवा
