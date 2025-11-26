Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले

गगनबावडा : जरगी (ता. गगनबावडा) येथील भरवस्तीत मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास गवा आल्याने ग्रामस्थांत एकच गोंधळ उडाला. दोन घरांच्या मधून घरापाठीमागून जंगलाच्या दिशेने गवा गेल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला..मंगळवारी सकाळी साडेसातची वेळ. जरगी येथे धामणी नदीच्या दिशेने ऊस पिकातून प्रमुख रस्ता पार करून गवा अंगणात आला. गव्याला पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. उपस्थित लोकांची भंबेरी उडाली. सर्वजण गोळा होताच दोन घरांच्या मधून गवा घरांच्या पाठीमागे शिरला. .Kolhapur News: बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर राज्याची मोठी तयारी; बिबट्याला शेड्युल-१ मधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे जाणार.लोकांनी केलेला दंगा ऐकून गवा मागच्या जंगलात शिरला अन् सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. दरम्यान, गेल्या पंधरा दिवसांपासून गगनबावडा तालुक्यात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. .बैल, शेळ्यांचा बळी घेतला आहे. तालुक्यात बिबट्याचा सगळीकडे वावर वाढला आहे. अशातच गवा मानवी वस्तीत येऊ लागल्याने ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत..Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.