Kolhapur Crime: 'शिवाजी पेठेत मंडळाच्या खोलीत जुगार अड्डा'; दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

कोल्हापूर : शिवाजी पेठेतील रंकाळा तलावासमोर असलेल्या एका मंडळाच्या खोलीत चालणाऱ्या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. तीन पानी जुगार खेळणाऱ्या नऊ संशयितांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून रोख ४० हजार रुपये, मोबाईल, दुचाकी असा दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मंडळाचा पदाधिकारी योगेश राजेंद्र इंगवले (वय ४१ रा. शिवाजी पेठ), क्रितेश शामराव पाटील (५३, रा. रंकाळा टॉवर, शिवाजी पेठ), रितेश रवींद्र साठे (३३ ), निशांत निवास साठे (३१, दोघे रा. फुलेवाडी), अजिंक्य चंद्रकांत साळोखे (३१, लक्षतीर्थ वसाहत), फुलेवाडी), कैलास कृष्णात तवटे (३४, शुक्रवार पेठ), आकाश किरण कांबळे (३१, मंगळवार पेठ), अनिकेत भीमराव सुतार (३५, साकोली कॉर्नर, शिवाजी पेठ), सागर सूरज गायकवाड (३५, शाहूपुरी) अशी ताब्यात घेतलेल्यांची नावे आहेत. ताराबाई रोड परिसरातील एका मंडळाच्या खोलीत तीन पानी जुगार सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना मिळाली होती. शुक्रवारी सायंकाळी पोलिसांच्या पथकाने खोतील छापा टाकला. नऊ संशयित पैसे लाऊन पत्ते खेळताना मिळून आले. सर्व संशयितांना पकडून जुना राजवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिस अंमलदार अरविंद पाटील, अशोक पोवार, परशुराम गुजरे, अनिकेत मोरे, योगेश गोसावी, संतोष बरगे, लखनसिंह पाटील यांच्या पथकाने कारवाई केली. आणखी कोणावर गुन्हे? जुगार अड्डा, कुंटणखाना, मसाज पार्लर कारवाईवेळी संबंधित जागा मालकांवरही गुन्हे दाखल केले जातात. यापूर्वीही ताराबाई रोडवरील एका मंडळात चालणाऱ्या मटका अड्ड्यावर छापा टाकल्यानंतर त्या मंडळाच्या अध्यक्षासह पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आता या मंडळावरही कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. काही जण पळाले.... संबंधित मंडळाच्या खोलीत अनेक दिवसांपासून हा प्रकार सुरू होता. कारवाईवेळीही आणखीन काही जण खोलीत होते. सध्या नऊ संशयितांवर गुन्हा दाखल असला तरी काही जण पळाल्याची चर्चा आहे.