कोल्हापूर

Kolhapur Crime: 'शिवाजी पेठेत मंडळाच्या खोलीत जुगार अड्डा'; दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

Shivaji Peth gambling raid: गुप्त माहितीच्या आधारे केलेल्या या छाप्यात दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून जुगार खेळत असलेल्या संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. परिसरात काही दिवसांपासून गैरकायदेशीर हालचाली सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिवाजी पेठेतील रंकाळा तलावासमोर असलेल्या एका मंडळाच्या खोलीत चालणाऱ्या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. तीन पानी जुगार खेळणाऱ्या नऊ संशयितांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून रोख ४० हजार रुपये, मोबाईल, दुचाकी असा दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

