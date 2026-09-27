कोल्हापूर

‘परफेक्ट’ नियोजनाने मिरवणूक वेळेत! कोल्हापूर पोलिसांनी करून दाखवले; चार तास अगोदरच संपवली मिरवणूक

Kolhapur Ganeshotsav : कोल्हापूर पोलिसांनी केलेल्या ‘परफेक्ट’ नियोजनामुळे यंदा गणेश मिरवणुकीची चार तास अगोदरच सांगता करण्यात आली.
Kolhapur Police Ganesh Visarjan management

Kolhapur Police Ganesh Visarjan management

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : प्रत्येक मंडळाला ‘टायमर’द्वारे दिलेला वेळ, मंडळाकडून दोनच वाहनांचा वापर, वेळकाढू मंडळांवर ‘पुश स्कॉड’ची नजर, आगमन आणि विसर्जन दिवशीच साउंड सिस्टीमचा वापर असे प्रयोग यशस्वी करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन केलेल ‘परफेक्ट’ नियोजन, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी त्याला दिलेली ‘साथ’ यातून यंदाची मिरवणूक गतवर्षीच्या तुलनेत चार तास अगोदर संपल्याने पोलिसांचे कौतुक होत आहे. मध्यरात्री तीनच्या सुमारास पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या हस्ते शेवटच्या गणेशमूर्तीची आरती करून मिरवणुकीची सांगता करण्यात आली.

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