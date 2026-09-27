‘परफेक्ट’ नियोजनाने मिरवणूक वेळेत! कोल्हापूर पोलिसांनी करून दाखवले; चार तास अगोदरच संपवली मिरवणूक

कोल्हापूर : प्रत्येक मंडळाला ‘टायमर’द्वारे दिलेला वेळ, मंडळाकडून दोनच वाहनांचा वापर, वेळकाढू मंडळांवर ‘पुश स्कॉड’ची नजर, आगमन आणि विसर्जन दिवशीच साउंड सिस्टीमचा वापर असे प्रयोग यशस्वी करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन केलेल ‘परफेक्ट’ नियोजन, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी त्याला दिलेली ‘साथ’ यातून यंदाची मिरवणूक गतवर्षीच्या तुलनेत चार तास अगोदर संपल्याने पोलिसांचे कौतुक होत आहे. मध्यरात्री तीनच्या सुमारास पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या हस्ते शेवटच्या गणेशमूर्तीची आरती करून मिरवणुकीची सांगता करण्यात आली..गणेश आगमनाआधीपासून कोल्हापूर पोलिसांकडून सर्वच पातळीवर मंडळांशी संवाद साधण्यात आला. प्रभागानुसार झालेल्या समन्वय बैठका, शांतता समिती बैठका, शहरस्तरावर पोलिस अधीक्षकांनी घेतलेली बैठक, साउंड सिस्टीम व लाईट असोसिएशनसोबतचा संवाद अशातून महिनाभर गणेश आगमन व विसर्जन मिरवणुकांचे ‘मायक्रो’ नियोजन केले होते. पोलिस अधिकारी व अंमलदारांनी एकत्रित केलेल्या परिश्रमातून विसर्जन मिरवणूक मागील काही वर्षांच्या तुलनेत चार ते पाच तास आधीच संपली..Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे.‘टायमर’चा प्रयोग यशस्वीराजारामपुरीत आगमन मिरवणुकीवेळी सिग्नलआधारे मंडळांना वेळ दिली होती. तिथे याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, राजारामपुरी मिरवणुकीच्या तुलनेत महाद्वार रोडवरून जाणाऱ्या मंडळांची संख्या अधिक असल्याने टायमरबाबत उत्सुकता होती. दिवसा प्रत्येक मंडळाला तीन ते चार मिनिटांचा अवधी दिला जात होता. तर रात्री ‘लाल’ आणि ‘हिरवा’ सिग्नल देत पुढे जाणे, थांबणे या वेळांचे काटेकोर पालन करण्यात आल्याने टायमरचा प्रयोग यशस्वी झाला..मंडळांची जादा वाहने बाहेर...मिरवणुकीत सहभागी मंडळांकडून जादा वाहने आणण्याचा प्रयत्न झाला; पण पोलिसांनी याला खतपाणी घातले नाही. पाटाकडील तालीम, वेताळ तालीम, बीजीएम अशा मंडळांनी आणलेली जादा वाहने, स्टॅच्यू मिरवणुकीतून बाहेर काढले. बिनखांबी गणेश मंदिर चौकातूनच ही वाहने परत पाठविण्यात आल्याने केवळ साउंड सिस्टीम, गणेशमूर्ती, जनरेटर इतक्याच वाहनांना प्रवेश देण्यात आला..‘Try After Some Time’चा फटका! पुणे पदवीधर-शिक्षक मतदार नोंदणी रखडली, अंतिम तारीख आज, पण पोर्टल कालपासूनच बंद.पोलिस अधिकारीच ‘ट्रॅक्टर’वर स्वार...ट्रॅक्टरसमोर फळी लावून नाचण्याचे प्रकार पोलिसांनी खपवून घेतले नाहीत. तसेच साउंड सिस्टीमवर बसून अनेक कार्यकर्ते जीव धोक्यात घालून मिरवणुकीत मिरवायचे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यात आला. काही मंडळांकडून पुढे जाण्यासाठी वेळकाढूपणा होताना दिसताच पोलिस अधिकारीच त्या ट्रॅक्टरवर स्वार होऊन वाहने पुढे रेटून नेताना दिसले. पोलिस उपअधीक्षक आप्पासो पवार, पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, विकास जाधव, किरण लोंढे, सहायक पोलिस निरीक्षक रणजित पाटील, मेघा पाटील यांचे अनेक आक्रमक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत..‘पुश स्कॉड’ने करून दाखवलेमिरवणुकीत वेळकाढूपणा करणाऱ्या मंडळांची यादीच पोलिसांनी बनवली होती. पोलिस खात्यातील खेळाडू, धष्टपुष्ट पोलिसांची पथके ‘पुश स्कॉड’ म्हणून कार्यरत होती. एखाद्या मंडळाकडून सिग्नल पडल्यानंतरही पुढे जाण्यास टाळाटाळ होताना दिसली, तर ‘पुश स्कॉड’ तातडीने वाहन, कार्यकर्ते यांना पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न सुरू होत होते. याला टॉवरवरील वरिष्ठांकडून सूचना मिळत असल्याने हे काम अधिक सुटसुटीत बनले..गणेश विसर्जन मिरवणुकीत चोवीस तासांच्या बंदोबस्तात खूप चांगली मेहनत सर्वांनी केली आहे. खूप शिस्तबद्ध व नियोजबद्ध पद्धतीने पोलिसांनी बंदोबस्त पार पाडला आहे. यामध्ये जिल्हा पोलिस, एसआरपीएफ, सीआरपीएफ, विविध सामाजिक संस्थांचे स्वयंसेवक, महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा यांनी एकत्रित येऊन दिलेल्या योगदानामुळे मिरवणूक चांगल्या पद्धतीने सुरळीत व शांततेत पार पाडली. त्याबद्दल मला सर्वांचा अभिमान आहे. तसेच सर्वांचे अभिनंदन व शुभेच्छा. - नीलोत्पल, पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.