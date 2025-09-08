कोल्हापूर

Kolhapur Crime: विसर्जन मिरवणुकीत १५ तोळे दागिने, १०० मोबाईलवर डल्ला

Theft During Ganesh Visarjan: मिरवणुकीत सहभागानंतर नृत्यात हरपलेल्या तरुणांचे मोबाईल चोरीचे तसेच गहाळ झाल्याचे प्रकार घडले. मध्यरात्री साउंड सिस्टीम बंद झाल्यानंतर अनेकांना हा प्रकार समजला. तसेच काही महिलांचे दागिनेही चोरीस गेले आहेत.
15 tola gold jewellery and 100 mobile phones stolen during Ganesh Visarjan procession."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा


काेल्हापूर: विसर्जन मिरवणुकीत कार्यकर्त्यांच्या उत्साहामध्ये चोरट्यांनी संधी साधल्याचे दिसून आले. महाद्वार रोड परिसरात ठिकठिकाणी भाविकांचे १०६ मोबाईल, १५ तोळ्यांहून अधिक वजनाचे दागिने व पाच ते सहा दुचाकी चोरीस गेल्याचे प्रकार घडले. मध्यरात्रीनंतर घरी परतत असताना अनेकांच्या लक्षात हे प्रकार आले. काहींनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पण, कागदपत्रांअभावी गुन्हे दाखल करण्याचे काम अर्धवट राहिले.

