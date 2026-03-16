Kolhapur Gas Shortage : गॅस सिलिंडरचे त्रांगडे, लाकडांची विक्री वाढे; वखारींमधून दररोज १२ टन विक्री; घरगुतीसह हॉटेल व्यावसायिकांकडूनही मागणी

प्रवीण देसाईकोल्हापूर : इस्त्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण यांच्यातील युध्दाचे परिणाम देशातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर झाले आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हॉटेलचालकांनी लाकडाचा पर्याय निवडला आहे. .घरगुती सिलिंडरचा जास्त दिवस पुरवठा होण्यासाठी सर्वसामान्यांनीही आपला मोर्चा लाकडाकडे वळविला आहे. यामुळे लाकडांच्या वखारींकडे पूर्वीपेक्षा जादा गर्दी आहे. आठ-दहा दिवसांत दररोज सुमारे १२ टन लाकडाची विक्री होत आहे. यामध्ये बोल्टा, फोडीव लाकडासह बंबफोड व सालीच्या चुऱ्याचा समावेश आहे..Panchgani Gas Shortage: पाचगणीत पर्यटन व्यवसायाला गॅस टंचाईची 'झळ';हॉटेलमध्ये पेटल्या चुली; पर्यटकांना सेवा देतानाही मोठी कसरत.काही दिवसांपासून शहरासह जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी गॅस एजन्सींसमोर रांगा लागल्याचे चित्र आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. .तरीही गॅसचे बुकिंग होत नसल्याने नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊन दररोज एजन्सींचा परिसर गर्दी फुलून गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. गॅस सिलिंडर मिळत असले तरी ही युद्धजन्य परिस्थिती आणखी किती दिवस राहणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे खबरदारी म्हणून आता हॉटेलचालकांसह आता नागरिकांनीही आपला मोर्चा पुन्हा एकदा पारंपरिक इंधन म्हणजेच लाकडाकडे वळविला आहे..Lohara LPG Shortage: लोहाऱ्यात व्यावसायिक गॅस टंचाई; हॉटेल आणि चहा टपरी व्यवसाय संकटात.शहर परिसरात जवळपास पाच जुन्या लाकूड वखारी आहेत. प्रत्येक वखारीमध्ये दिवसाला सरासरी दोन टन (२००० किलो) लाकडाची विक्री होत आहे. नागरिकांनी आता चुलीसह बंबाचा पुन्हा वापर सुरू केला आहे. .त्यामुळे चुलीसाठी बोल्टा (पूर्ण लाकूड), फोडीव लाकडाची तर बंबासाठी बंबफोड व सालीचा चुऱ्यासाठी मागणी वाढली आहे. लाकडासाठी मोठ्या प्रमाणात हॉटेलचालकांची गर्दी आहे. त्याचबरोबर लग्न कार्यासह इतर मोठ्या समारंभासाठी ही केटरिंगवाल्यांकडून लाकडाचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत लाकडाची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. .दररोज सर्व वखारींमधून सुमारे १२ टन (१२००० किलो) लाकडाची म्हणजे एक ट्रक लाकडाची विक्री होत असल्याचे चित्र आहे. गॅस सिलिंडर कधी येईल?, याचा भरवसा नाही. त्यामुळे वखारीतून लाकूड घेऊन आलेले बरं, किमान वेळेवर जेवण तरी मिळेल, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून विशेषतः महिलांकडून व्यक्त होत आहेत..वखारींमध्ये हॉटेलचालक व पावभट्टीवालेच लाकडाचे नियमित गिऱ्हाईक आहेत. त्यांच्याकडून सरासरी ५०० किलोपर्यंत लाकूड खरेदी केले जात आहे. त्यात ७५ टक्के बोल्टा व २५ टक्के फोडीव लाकडाचा समावेश आहे..सर्वाधिक मागणी ही बोल्टा लाकडासाठी आहे; परंतु, आता सर्वसामान्य नागरिकही चुलीसाठी लाकडे व बंबासाठी बंबफोड खरेदी करण्यासाठी येत आहेत. गेल्या आठ ते दहा दिवसांत हे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वीपेक्षा सध्या लाकूड विक्रीत वाढ झाली आहे.- ईर्शाद फैजुल्ला मुन्शी, लाकूड वखारमालक, सोमवार पेठ, कोल्हापूर.