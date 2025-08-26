कोल्हापूर

Kolhapur Gas Explosion : कोल्हापुरात गॅस पाईपलाईनचा स्फोट, चारजण जळाले; लहान मुलांचा समावेश, भिंतींना तडे

Burn Injuries Gas Leak : मनोरमा कॉलनीमध्ये पाईपलाईनच्या माध्यमातून गॅस पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यात इथल्या भोजणे कुटुंबीयांच्या घरी आजच या पाईपलाईनची जोडणी करण्यात आली.
Updated on

Kolhapur Accident News : घरगुती गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनमध्ये स्फोट झाल्याची भीषण घटना कळंबा जेल परिसरातील मनोरमा कॉलनीमध्ये आज रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. त्यामध्ये दोन लहान मुलांसह त्यांची आई आणि आजोबा जखमी झाले. इशिका अमर भोजणे (वय ३), प्रज्वल अमर भोजणे (वय साडेपाच), शीतल अमर भोजणे (२९), अनंत भोजणे (६०) अशी जखमींची नावे आहेत. त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. स्फोटाची तीव्रता इतकी गंभीर होती, की त्यामध्ये घरातील प्रापंचिक साहित्याचे मोठे नुकसान झाले.

