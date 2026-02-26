Gaur Herd Damages : ‘भरपाई नको, गव्यांना आवरा!’ मसाईमाळ शिवारातील शेतकऱ्यांचा संताप

पोर्ले तर्फ ठाणे : तालुक्यातील पोर्ले तर्फ ठाणे येथील डोंगराकडेच्या मसाईमाळ शिवारातील वारटेक नावाच्या शेती पिकात २५ ते ३० गव्यांच्या कळपाने धुमाकूळ घातला आहे. गव्यांच्या कळपाने चार-पाच दिवसांत तीस एकरांतील ऊस, मका, शाळू आणि हत्तीगवत या वैरणीसह नगदी पिकांवर ताव मारून पिकांची नासधूस करत आहेत..दिवसरात्र कष्ट करून दोन तीन महिने वाढविलेल्या पिकात गवे बिनधास्तपणे शिरतात. एका रात्रीत गव्यांच्या कळपाकडून पिकांचा झालेला सुफडासाफ बघून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी येत आहे. नुकसान भरपाई नको; खरे गव्यांना आवरा म्हणण्याची वेळ डोंगराकडच्या शेतकऱ्यांवर आली आहे..Sangli Farmer : मावा, तांबेरा, धुकं, थंडी यांचा ज्वारी उत्पादनावर फटका; शेतीचे नुकसान, जिल्ह्याचे शेतकरी संकटात.पोर्लेतील मसाईमाळ शिवारातील बाबासाहेब मोरे, बाजीराव मोरे, भिकाजी मोरे,अजित पाचगावकर, अजित शेवडे, सागर खुडे, तानाजी नारकर, सागर नारकर,अवधूत मोरे आदी शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान गव्याच्या कळपाने केले आहे..ऊस पिकासह रब्बीची पिके जोमदार वाढीच्या आणि परिपक्वत्तेच्या पूर्वावस्थेत असताना गव्यांनी केलेले पिकांचे नुकसान उत्पादन वाढीवर नक्कीच परिणामकारक ठरणारे असल्याचे शेतकरी सांगत आहे. .Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त.भरपाई नको; पण गव्यांना आवरामशागतीचा खर्च, रोपांचा खर्च, खतांचा खर्च असा हजारो रुपये खर्च करून आणलेले ऊस पीक गव्यांनी सुपडासाफ करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. नुकसानीचा पंचनामा केल्यानंतर हातभर लांबड्या निकषाचे कागदपत्र गोळा करताना शेतकरी मेटाकुटीला येत आहे. .त्यामुळे नुकसान भरपाई नको खरे गव्यांना आवरा म्हणण्याची वेळ आसुर्ले पोर्ले परिसरातील डोंगराकडच्या शेतकऱ्यांवर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.