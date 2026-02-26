कोल्हापूर

Gaur Herd Damages : ‘भरपाई नको, गव्यांना आवरा!’ मसाईमाळ शिवारातील शेतकऱ्यांचा संताप

Sugarcane Crops : पोर्ले तर्फ ठाणे येथील मसाईमाळ शिवारातील वारटेक परिसरात २५ ते ३० गव्यांच्या कळपाने शेतात धुमाकूळ घालत तब्बल ३० एकरांतील ऊस, मका, शाळू व हत्तीगवत पिकांची नासधूस केली आहे.
A herd of gaurs spotted

सकाळ वृत्तसेवा
पोर्ले तर्फ ठाणे : तालुक्यातील पोर्ले तर्फ ठाणे येथील डोंगराकडेच्या मसाईमाळ शिवारातील वारटेक नावाच्या शेती पिकात २५ ते ३० गव्यांच्या कळपाने धुमाकूळ घातला आहे. गव्यांच्या कळपाने चार-पाच दिवसांत तीस एकरांतील ऊस, मका, शाळू आणि हत्तीगवत या वैरणीसह नगदी पिकांवर ताव मारून पिकांची नासधूस करत आहेत.

