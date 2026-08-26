Kolhapur Konkan New Road: कोल्हापुरातून कोकणात जाण्यासाठी आणखी एक घाटमार्ग, घोटगे-सोनवडे मार्गासाठी केंद्राची मंजुरी; कुडाळ-कोल्हापूर अंतर होणार कमी

Kolhapur Konkan Road : घोटगे-सोनवडे या नव्या घाटमार्गाच्या उभारणीतील अंतिम अडसरही आता दूर झाला आहे. या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण समितीकडून अंतिम परवानगी मिळाल्याची माहिती आज आमदार नीलेश राणे यांनी येथे दिली. यामुळे सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या या नव्या घाटाच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कित्येक वर्षांपासून स्थानिकांच्या या मागणीला अखेर यश मिळाले..घोटगे-सोनवडे घाट होण्यासाठी १९८५ पासून पणदूर ते घोटगे-सोनवडे भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्रामस्थ यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या घाटामुळे संपूर्ण कुडाळ, मालवण तालुक्यांसह वेंगुर्ले आणि कणकवली तालुक्यातील काही गावे कोल्हापूरच्या अधिक जवळ येणार आहेत. अनेक गावे थेट विकास प्रवाहात समाविष्ट होतील..२००९ मध्ये विद्यमान खासदार नारायण राणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यावेळी या घाटात दोन किलोमीटर रस्त्याचे काम झाले होते. घोटगे- सोनवडे घाटासाठी अनेकवेळा आंदोलने झाली. वनविभागाची परवानगी हा या घाटमार्गातील महत्त्वाचा अडसर होता. याशिवाय केंद्र शासन पातळीवरून अनेक परवानग्या घ्यायच्या होत्या. आमदार राणे यांनी या घाटमार्गासाठी गेल्या काही वर्षांत पाठपुरावा सुरू केला होता. आता त्याला यश येत प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळाला..कुडाळ तालुक्यातील सोनवडे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवडाव जोडण्यासाठी १३ किलोमीटरचा घाट आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविला जाणार आहे. संपूर्ण वर्षभरात या घाटातून जाण्यासाठी कोणतेही अडथळे असणार नाहीत.याबाबत आमदार राणे म्हणाले, ‘‘यापूर्वी प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली होती. आता केंद्राकडून अंतिम परवानगी मिळाल्याने प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे तसेच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे मी मनापासून आभार मानतो..Health Minister Prakash Abitkar : अवैध गर्भपात करणाऱ्या कुटुंबांची आता खैर नाही! डिसेंबरमध्ये येणार नवा कडक कायदा; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची मोठी माहिती.या मार्गामुळे परिसराच्या विकासालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा ऐतिहासिक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक तसेच राज्य पातळीवर आवश्यक ती पावले लवकरात लवकर उचलून प्रकल्प मार्गी लावू.’’काय बदल होणार?या घाटामुळे कुडाळ ते घोटगे-सोनवडे अंतर ४० किलोमीटरने कमी होणार आहे. एकूण अंतर सुमारे ६०-७५ किलोमीटर होऊन दीड तासात कोल्हापूर गाठता येणार आहे. सह्याद्रीच्या रांगांमधील अनेक गावे यामुळे मुख्य विकास प्रवाहात सामील होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.