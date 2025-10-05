Kolhapur Tragedy : क्लासमध्ये ओळख, मैत्रिणीला कोल्हापुरातून उचललं; पंढरपुरात ४ दिवस कोंडलं, कोकणात नेलं पण तिथून पळून गेली अन्...

ठळक मुद्दे (Highlights):अपहरणातून सुटका: निपाणीची अल्पवयीन मुलगी कागलहून अपहरण करून पंढरपूर, मुंबईमार्गे बुरंबाड (संगमेश्वर) येथे आणली होती; मात्र संधी साधून ती घरातून पळाली.रिक्षाचालकाची धाडसी भूमिका: कोंडिवरेतील रिक्षाचालक इरफान खान यांनी मुलगी रडत पळताना पाहताच पोलिसांना कळवले व तिची सुटका घडवली.पोलिसांची कारवाई: माखजन पोलिसांनी तत्परतेने मुलीला ताब्यात घेऊन निपाणी पोलिसांच्या स्वाधीन केले; आरोपी विघ्नेश संजय गुरव व त्याच्या आईवर कारवाई..Sangmeshwar Crime : संगमेश्वर तालुक्यातील कोंडिवरे येथील रिक्षाचालकाच्या प्रसंगावधानतेमुळे व माखजन पोलिसांच्या तत्परतेमुळे कागल येथून पळवून आणलेली निपाणीची अल्पवयीन मुलगी नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आली. कागल बसथांब्यावर मित्राने हत्याराचा धाक दाखवून एसटीने तिला पंढरपूर येथे नेले. तिचा मोबाईल फोडून सीम तोडून टाकले. पंढरपूर येथून मुंबई-दादर येथे आणि तेथून परत पंढरपूर, कऱ्हाड आणि चार दिवसांपूर्वी तिला घेऊन तो बुरंबाडला (ता. संगमेश्वर) घेऊन आला होता..या प्रकरणी कागल (ता. कोल्हापूर) पोलिसांनी बुरंबाड (ता. संगमेश्वर) येथील तरुणावर कारवाई केली आहे. घटना अशी, कोंडिवरे येथील रिक्षाचालक इरफान खान हा रिक्षा घेऊन आरवलीकडे चालला होता. याचदरम्यान कर्नाटकमधील एक मुलगी आरवली बाजूकडे रस्त्याने धावत चालली होती. इरफान खान यांनी आपली रिक्षा थांबवून तिला हटकले असता आपल्याला कोणीतरी पळवून आणले आहे, असे सांगून ती रडू लागली. ही बाब रिक्षाचालक खान यांनी लागलीच माखजन पोलिस दूरक्षेत्राचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक विवेक साळवी यांना कळवली. पोलिसांनी तत्परता दाखवून या अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले व कर्नाटकातील पोलिसांशी संपर्क साधला..Kolhapur Bhishi Scam : विश्वासू मित्र म्हणून भिशी भरायला दिली, अन् ४० महिलांना पती, पत्नीने २५ लाखांना गंडवलं...; कोल्हापुरातील घटना.पोलिसांनी तिच्याकडे चौकशी केली असता, आपण निपाणी (जि. बेळगाव) येथील आहे. कागल (ता. कोल्हापूर) येथील महाविद्यालयात शिकत असून, २० सप्टेंबर रोजी कागल बसथांब्यावर मित्र विघ्नेश संजय गुरव (रा. कागल) याने हत्याराचा धाक दाखवून एसटीने मला पंढरपूर येथे नेले. चार दिवसांपूर्वी बुरंबाड-बौद्धवाडी या ठिकाणी त्याची आई अश्विनी संजय गुरव (रा. कागल) हिच्यासोबत घेऊन आला. तेव्हापासून बुरंबाड येथील घरामध्ये कोंडून ठेवले होते, अशी माहिती तिने पोलिसांना सांगितली..माखजन पोलिसांनी इचलकरंजी येथील तिच्या मामाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मुलगी बेपत्ता झाल्याबाबत निपाणी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे संगमेश्वर पोलिसांनी निपाणी पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यानंतर निपाणी पोलिसांनी संगमेश्वर येथे येऊन अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले असून, अपहरण करणारा तरुण विघ्नेश संजय गुरव याच्यावर कारवाई केली आहे..आजी झोपली अन् ‘ती’ मुलगी पळालीविघ्नेश आणि त्याची आई बुधवारी (ता. १) कोल्हापूर येथे निघून गेली होती. त्यामुळे घरी तरुणीसोबत विघ्नेशची आजी नंदा प्रभाकर पवार (रा. बुरंबाड, बौद्धवाडी) होती. यादरम्यान, दुपारी आजी झोपलेली असताना संधीचा फायदा घेत ही अल्पवयीन मुलगी घराच्या मागील दरवाजा उघडून पळाली. ‘ती’ अल्पवयीन आरवलीकडे जात असताना रिक्षाचालक इरफान खान यांनी पाहिले व पोलिसांच्या ताब्यात दिले..FAQs (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न):प्रश्न 1: अल्पवयीन मुलगी पोलिसांच्या ताब्यात कशी आली?उत्तर: आरोपीच्या घरातून पळून गेलेली मुलगी रस्त्यावर रिक्षाचालकाला भेटली. त्याने तत्काळ पोलिसांना कळवून मुलगी सुरक्षित केली.प्रश्न 2: अपहरणाचा आरोपी कोण आहे?उत्तर: कागल येथील विघ्नेश संजय गुरव हा आरोपी असून, त्याने हत्याराचा धाक दाखवून मुलीचे अपहरण केले होते.प्रश्न 3: या प्रकरणी पोलिसांनी कोणती पावले उचलली?उत्तर: माखजन पोलिसांनी मुलगी सुरक्षित ताब्यात घेऊन निपाणी पोलिसांकडे सुपूर्द केली आणि आरोपीवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.