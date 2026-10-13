Global Flower Festival : रात्री दरवळतो सुगंध, उजळतो रंग अन् निसर्गाचा आविष्कार, ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलला तुडुंब गर्दी, ‘नाईट ब्लूम एक्सपिरियन्स’ची भुरळ

Flower Festival Kolhapur : रात्रीच्या अंधारात रंग, सुगंध अन् सौंदर्यपूर्ण देखण्या फुलांच्या माध्यमातून साकारलेला अद््भुत आविष्कार आज कोल्हापूरकर, भाविक, पर्यटकांनी अनुभवला. ‘सकाळ’ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलमध्ये ‘नाईट ब्लूम एक्सपिरियन्स’ने पोलिस उद्यानामधील उपस्थितांना निसर्गाच्या एका वेगळ्याच रूपाची अनुभूती दिली. दरम्यान, फेस्टिव्हलच्या दुसऱ्या दिवशी आज तुडुंब गर्दी झाली. दरम्यान, सकाळी सातपासूनच फेस्टिव्हल सर्वांसाठी खुला होतो. साहजिकच शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने महोत्सवाला भेट देऊ लागले आहेत. दुपारच्या सत्रात होणाऱ्या विविध कार्यशाळा, प्रात्यक्षिकांनाही प्रतिसाद मिळतो आहे..आज सायंकाळी पाचपासून तर सहकुटुंब गर्दी झाली. रात्रीच्या शांत वातावरणात विविध प्रकारची फूलझाडे, त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप आणि फुलांतून साकारलेल्या भव्य श्रीयंत्र, कोल्हापुरी साज, फेटा आणि कुस्तीच्या आखाड्यातील मल्ल, गवा, डॉल्फिन, आदी प्रतिकृती पाहून कोल्हापूरकर, भाविक, पर्यटकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला. करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मंत्रांची सुमधूर धून, वातावरणातील गारवा आणि फुलांनी नटलेल्या वातावरणात नवदुर्गाचे दर्शन घेताना अनेकजण आपसूकमध्ये धार्मिक वातावरणात तल्लीन झाले. आपले कुटुंबीय, मित्र-मैत्रिणींसमवेत आलेल्या बहुतांशजणांनी फुलांच्या सौंदर्यासमवेत एकत्रित छायाचित्र, सेल्फी घेत फेस्टिव्हलची आठवण मोबाईलबद्ध केली..फुलांचे सौंदर्य केवळ दिवसाच्या प्रकाशापुरते मर्यादित नसते, तर फुलांचे देखणे रूप रात्रीच्या अंधारात अधिकच खुलते. काही फुलांचा सुगंध अधिक तीव्रतेने दरवळतो या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकांना घेता आला. दरम्यान, आज सायंकाळी या फेस्टिव्हलला माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सहकुटुंब भेट दिली.आदिमायेच्या विविध रूपांचे दर्शनया फेस्टिव्हलमध्ये सायंकाळी नृत्याचा कार्यक्रम रंगला. त्यात अंबिका ग्रुपच्या कलाकारांनी सादर केलेल्या ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलच्या थीम साँगवर उपस्थितांना ठेका धरायला लावला. श्रीजा फाउंडेशनच्या कलाकारांनी अंबाबाई गोंधळाला ये... या गीतावरील नृत्यातून आदिमायेच्या विविध रूपांचे दर्शन घडविले.जगभरातील फुलांचा अनुभव...‘ब्लूम्स् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या फेस्टिव्हलमध्ये नेदरलँड (हॉलंड), अमेरिका, जर्मनी, जपान, थायलंड, व्हिएतनाम, स्वित्झर्लंड आणि बेल्जियम आदी देशांतील फुलांच्या विविध दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश केला आहे. या फेस्टिव्हलसाठी ‘केएसबीपी’ हे नॉलेज पार्टनर असून, संकल्पना व अंमलबजावणी ‘ग्रीन आर्मी’ची आहे..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.महोत्सवाचे प्रायोजक असेपॉवर्ड बाय : मे. पुरुषोत्तम नारायण गाडगीळ सराफ आणि जव्हेरीमेन स्पॉन्सर : गोविंदराम शोभाराम ॲन्ड कंपनी (जी. एस. चहा)को-स्पॉन्सर : शिवाजी विद्यापीठअसोसिएट स्पॉन्सर्स : श्री सद्गुरू विश्वनाथ महाराज रुकडीकर ट्रस्ट (कोल्हापूर), श्री रवळनाथ को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फायनान्स सोसायटी लिमिटेड (गडहिंग्लज), तोडकर संजीवनी निसर्गोपचार केंद्र, संजय घोडावत ग्रुप, आविष्कार इन्फ्रा, रिलायन्स डिजिटल, नेक्सस इव्हेंट, ॲस्टर आधार हॉस्पिटल. हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर : डी. वाय. पाटील ग्रुप.घरातील ओल्या कचऱ्यापासून फुलवा टेरेस गार्डन : डॉ. माळीघरातील ओला कचरा बाहेर रस्त्यावर फेकून प्रदूषण करू नका, त्याऐवजी त्याचे कंपोस्ट खत तयार करून टेरेस गार्डन व किचन गार्डनमधील रोपांना ते वापरा, असे आवाहन सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती प्रचार व प्रसारक डॉ. दिलीप माळी यांनी आज येथे केले. फ्लॉवर फेस्टिव्हलमध्ये ‘किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग व पाण्याची उपयुक्तता’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.डॉ. माळी म्हणाले, ‘‘स्वयंपाक घरातील बेसिनमधील पाणी थेट बाहेर सोडता ते बॅरेलमध्ये साठवून ठेवावे. त्यानंतर त्याचा पुनर्वापर करून ते किचन गार्डन व टेरेस गार्डनमधील रोपांसाठी वापरावे. यात भांडी धुताना साबणाचा वापर करू नये, त्याऐवजी फ्रुटफिल एंझाईन (फळाच्या सालीपासून बनविलेले) पावडरचा वापर करावा. त्यानंतरच ते पाणी रोपांना वापरावे. त्यामुळे विषमुक्त भाजीपाला, फळे आपल्याला मिळू शकतील.’’.दरम्यान, ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’च्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणण्याचे काम सकाळ माध्यम समूहाने केले आहे. यामुळे शहराला एक वेगळी ओळख मिळाली असून तो राज्यासाठी ‘लँडमार्क’ होईल, असे कौतुकोद्गार आर्मी रिक्रुटमेंट ऑफिसर संचालक कर्नल प्रशांत सिंग यांनी येथे काढले. ‘सकाळ’चे सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांच्या हस्ते त्यांचे स्वागत झाले.यावेळी प्रियांका प्रशांत सिंग, ‘सकाळ’ कोल्हापूरचे साहाय्यक सरव्यवस्थापक (जाहिरात) आनंद शेळके उपस्थित होते. उद्या (मंगळवारी) ‘टेरारियम आणि बोन्साय’ या विषयावर दीपाली तायवाडे-पाटील यांची सकाळी अकरा ते दुपारी १ कार्यशाळा महोत्सवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.