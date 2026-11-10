पहिल्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर का राहिले? धनंजय महाडिकांनी सांगितलं कारण, अध्यक्षपदाच्या फॉर्म्युल्यावरही बोलले

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी महायुतीचे राजेश पाटील यांची निवड झालीय. भाजप खासदार धनंजय महाडिक यांनी माध्यमांशी बोलताना सतेज पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीवर टीका केली. गोकुळच्या पहिल्या अध्यक्ष निवड बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर का राहिले होते, याचं कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच पहिल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष असेल आणि पुढील वर्षी बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, असं महाडिक यांनी सांगितलं..समविचारीच्या लोकांचा उन्माद झालाया घडामोडींवर बोलताना धनंजय महाडिक म्हणाले की, गोकुळमध्ये डेडलॉक तयार झाला होता. महाविकास आघाडीचा अध्यक्ष होणं शक्य नव्हतं. मात्र खोटं नरेटिव्ह पसरवलं जात होतं. समविचारी आघाडीच्या लोकांनी उन्माद केला. एक संचालक जास्त असतानाही माझा अध्यक्ष कसा होत नाही, असं म्हणत होते. परमेश्वर नेहमी नीती आणि नियतीच्या बाजूने असतो, असंही त्यांनी म्हटलं..फडणवीसांनी वटारलं तर तुमचं साम्राज्य एक दिवसात उद्ध्वस्त होईल, चंद्रकांतदादांचा सतेज पाटलांना इशारा.जनतेच्या कौलाचा अनादर होऊ नये म्हणून गैरहजेरीपहिल्या बैठकीला १२ संचालक गैरहजर का राहिले, यावर महाडिक म्हणाले की, जनतेने आम्हाला जो कौल दिला होता त्यावर अन्याय झाला असता. त्यामुळे आमचे संचालक गैरहजर राहिले. जनतेचा जो संदेश होता त्यासाठी राज्य सरकारने मदत केली आणि यश मिळालं..पहिल्या वर्षी राष्ट्रवादीचा अध्यक्षगोकुळमधील अध्यक्षपदाच्या फॉर्म्युल्याबाबतही महाडिक यांनी माहिती दिली. पहिल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष असेल. पुढील वर्षी बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच शेतकऱ्यांना परवडणारा दूध दर आणि आवश्यक सोयीसुविधा देण्यासाठी संचालक मंडळ काम करेल, असंही ते म्हणाले. सध्या दुष्काळाचं सावट असल्याने राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागेल, असंही त्यांनी नमूद केलं..कोण आहेत राजेश पाटील? मागच्या निवडणुकीत पराभव ते गोकुळचे अध्यक्षपद; अजितदादा नाराज झाले अन् फेटा न बांधण्याची घेतली प्रतिज्ञा.निकालानंतर नाट्यमय घडामोडीगोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी झालेल्या पहिल्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर राहिले. त्यामुळे आवश्यक गणपूर्ती झाली नाही आणि बैठक तहकूब करण्यात आली. राज्य सरकारने गोकुळवर चार शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली. या संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. समविचारी आघाडीने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र उच्च न्यायालयाने चारही संचालकांना मतदान करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीचं संख्याबळ बदललं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.