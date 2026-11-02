कोल्हापूर

Gokul Chairman Controversy : शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड टिकणार का? कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज ऐतिहासिक सुनावणी, महायुतीचे 12 संचालक राहणार उपस्थित

Gokul chairman election dispute Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून सुरू असलेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या निवडीला मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
Gokul chairman election high court hearing

Gokul chairman election high court hearing

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीवरून सुरू झालेल्या वादाबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी (ता. २) होणार (Gokul chairman election high court hearing) आहे.

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