Gokul Chairman Controversy : शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड टिकणार का? कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज ऐतिहासिक सुनावणी, महायुतीचे 12 संचालक राहणार उपस्थित

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीवरून सुरू झालेल्या वादाबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी (ता. २) होणार (Gokul chairman election high court hearing) आहे. .‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीसाठी २९ ऑक्टोबर रोजी नूतन संचालकांची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला विरोधी गटाचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ही सभा तहकूब केली. त्यानंतर समविचारी आघाडीतर्फे संचालकांची बैठक घेऊन त्यात शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली..Gokul Chairman Election : 13-12 चं गणित अन् 14 चा नियम! 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीतील कायदेशीर पेचावर प्रकाश आबिटकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'केवळ मनाच्या समाधानासाठी...'.हीच निवड ग्राह्य मानावी, यासाठी समविचारीकडून सर्किट बेंचमध्ये शुक्रवारी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी होऊन विरोधी आघाडीच्या १२ संचालकांना उपस्थित रहाण्याबरोबरच त्यांच्यासह शासनाला म्हणणे मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. पुढील सुनावणी आज (ता. २) होत आहे. आजच्या सुनावणीला विरोधी आघाडीचे १२ संचालक उपस्थित राहाणार की त्यांच्याकडून वकिलांमार्फत म्हणणे सादर केले जाणार याविषयी उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.