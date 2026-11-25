Gokul Chairman Election : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या वादासंदर्भात उद्या (ता. २५) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी होणार आहे. अध्यक्षपदी राजेश पाटील यांची निवड करताना शासननियुक्त चार संचालकांना दिलेला मतदानाचा अधिकार योग्य की अयोग्य, या मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे..‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीला १३, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. शासनाने चार संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला. १० नोव्हेंबरला झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत राजेश पाटील यांची निवड झाली. शासननियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत घेतली आहेत..Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ', 'वारणा' दूध विक्री दरात सहा रुपये वाढ; उद्यापासून अंमलबजावणी, म्हशीसाठी तीन, गायीसाठी दोन रुपये उत्पादकांना जादा मिळणार .निवडणूक प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवली आहे. त्यामुळे शासननियुक्त चार संचालकांची नियुक्ती कायदेशीर आहे का, त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय वैध ठरणार का, स्वतंत्र मतपेटीत नोंदविलेल्या चार मतांबाबत कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.