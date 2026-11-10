गोकुळचा अध्यक्ष कोण होणार? आज निवड, कोल्हापुरात वातावरण तापलं; ६०० पोलिसांचा बंदोबस्त

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड आज (मंगळवारी) होणार आहे. या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून गोकुळवर महायुतीचा अध्यक्ष विराजमान होणार की समविचारी आघाडी बाजी मारणार, याचा फैसला आज होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गोकुळ शिरगाव येथील मुख्यालय परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानुसार आज सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकीत दोन्ही गटांकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. दोन्ही गटांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने गोकुळ शिरगाव येथे दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे..Kolhapur News: डॉ. हेंद्रे, आडनाईक; के. डी. पाटील ‘गोकुळ’वर ; ‘शासन नियुक्त’ची यादी जाहीर; सांगलीचे ॲड. पाटोळेही.कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी परिसरात ६०० हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सकाळपासूनच गोकुळ शिरगाव परिसरात तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात असल्याने या परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असणार आहे..दरम्यान, अध्यक्षपदासाठी समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील चुयेकर यांचे नाव निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, महायुतीमध्ये अद्याप उमेदवाराच्या नावावर एकमत झालेले नाही. महायुतीमध्ये अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेल्यास माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या नावाची चर्चा आहे. शिवसेनेला अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास अजित नरके यांचे नाव पुढे येण्याची शक्यता आहे. तर भाजपकडे अध्यक्षपद गेल्यास डॉ. चेतन नरके यांना संधी मिळू शकते..शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकारगोकुळ दूध संघामध्ये शासन नियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत स्थगिती मिळाली नाही. यामुळे चारही संचालकांना आज होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीत मतदान करता येणार आहे. त्यांची मते मोजून निर्णयही दिला जाणार आहे. मात्र, त्यांचे मतदान स्वतंत्र ठेवले जाणार आहे. यामुळे आता गोकुळमध्ये महायुती सत्तेवर आणि त्यांचाच अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही सर्व प्रक्रिया न्यायप्रक्रियेच्या निर्णयाला अधिन राहून असणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामधील निकालानंतर पुढील निर्णय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.