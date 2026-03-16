Kolhapur Gokul : भैय्या, आमच्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही; सतेज पाटील : सरकार म्हणंल तसंच ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत घडतंय 

कोल्हापूर : जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या 'गोकुळ'च्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेला कार्यक्रम नेत्यांच्या राजकीय टोलेबाजीने चांगलाच गाजला. 'आजचा कार्यक्रम हा शेवटचा आहे, त्यामुळे आपण काय केले हे सांगायला पाहिजे,' असे म्हणत आमदार पाटील यांनी 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत सरकार म्हणंल तसंच घडत असल्याचा टोला लगावला. .तर यानिमित्ताने आमदार पाटील यांनी प्रचारच केल्याचे प्रत्युत्तर मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले. 'गोकुळ'च्या वर्धापन दिनानिमित्त आईस्क्रीमसह अन्य नव्या उत्पादनांचा प्रारंभ मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील यांच्यासह संचालकांच्या उपस्थितीत झाला. .Hasan mushrif : गॅस सिलिंडरबाबत लवकर मार्ग निघेल; मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा विश्वास; 'गोकुळ'प्रश्नी न्याय मिळेल.त्यावेळी झालेल्या नेत्यांच्या टोलेबाजीने हा कार्यक्रम रंगला. कार्यक्रमाला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे उशिरा आल्याने त्याचीही चर्चा रंगली. आमदार पाटील यांनी विधान परिषद निवडणुकीवरून जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने यांचे नाव घेत मंत्री मुश्रीफ यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. .'महायुतीच्या भांडणात तुम्हाला लॉटरी लागणार नाही असे वाटते, त्यामुळे आम्हीच म्हणजे काँग्रेसच पर्याय असल्याचे आमदार पाटील हे माने यांना उद्देशून म्हणाले. 'मी आणि माजी आमदार राजेश पाटील श्रीकृष्ण मंदिरात जाऊन आल्याचे सांगताना आम्ही दोघे फक्त प्रामाणिक कर्म करत राहणार, फळाची अपेक्षा करणार नाही. .Kolhapur Politics News : महापालिकेत भाजपने राष्ट्रवादीचा केला गेम, हसन मुश्रीफांनी बोलून दाखवली खंत, गोकुळमध्ये काय भूमिका घेणार?.मंगळवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत त्यांना याचे फळ मिळते का बघू, नेत्यांनी नाही ऐकले तर त्यांच्या साथीला आम्ही आहेच,' असा टोला पाटील यांनी लगावताच 'आमच्यात काय भांडणं लावताय काय?,' असे प्रत्युत्तर मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले..मंत्री मुश्रीफ यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच आमदार पाटील यांचा नामोल्लेख करताना 'ज्यांच्यावर जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेता निवडण्याची जबाबदारी आहे ते माझे मित्र सतेज पाटील' असे म्हणताच सर्व जण हास्यकल्लोळात बुडाले. .'आम्ही संचालकांच्या गाड्या बंद केल्या, हॉटेल्स बंद केली, कठोर भूमिका घेतली. स्पष्ट बोलत आलो. जिल्हा बँकेत जे केले ते 'गोकुळ'मध्ये केले, कदाचित त्यामुळे आमदार पाटील यांच्यापेक्षा संचालक माझ्यावर जास्त नाराज आहेत. माझे बोलणे सहन केल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद,' असेही मुश्रीफ म्हणाले..मुलाच्या लग्नात गोकुळ बासुंदी'गोकुळ'चे नेतृत्व करताना आम्हीही 'गोकुळ'ची उत्पादने वापरली पाहिजे. म्हणूनच मुलगा तेजसच्या लग्नात 'गोकुळ'ची बासुंदी खरेदी करणार आहे. यासाठी १२ लाख रुपयांचा धनादेशही आमदार सतेज पाटील यांनी कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांच्याकडे दिला. त्याचवेळी, 'उद्या बाळासाहेब खाडे हे पैसे मिळाले नाहीत, असे म्हणतील,' असा टोलाही लगावला..मग, दूध गेले कुठे?'म्हैस खरेदीसाठी 'गोकुळ'ने पन्नास हजार तर जिल्हा बँकेने दहा हजार अनुदान दिले. १२ हजार म्हशींची खरेदी झाले; पण दूध केवळ ४३ हजार लिटरच वाढले. म्हशींची संख्या पाहता एक लाख २० हजार लिटर दूध वाढायला हवे होते. मग, हे दूध गेले कुठे? सुपरवायझर व संकलन अधिकारी यांना हे सापडत नाही का?, असा सवाल करत हे दूध 'गोकुळ'लाच आले पाहिजे,' असा दमच मंत्री मुश्रीफ यांनी भरला.