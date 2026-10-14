Vinay Kore Allegations Satej Patil : गोकुळमध्ये पैशांची पाकिटे वाटल्याचा सतेज पाटलांवर विनय कोरेंचा थेट आरोप; २५ उमेदवारांच्या नावाने पाकिटे असल्याचा दावा

Gokul Election Cash Distribution : गोकुळ दूध संघाच्या मतदानासाठी अवघे चार दिवस शिल्लक असताना आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. महायुती आणि समविचारी आघाडीकडून ठरावधारकांशी संपर्क साधण्याबरोबरच बैठकांचे सत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार विनय कोरे यांनी समविचारी आघाडीचे प्रमुख नेते सतेज पाटील यांच्यावर ठरावधारकांना पैसे वाटल्याचा थेट आरोप केला आहे. उमेदवारांच्या नावानुसार वेगवेगळ्या रकमेची पाकिटे तयार करण्यात आल्याचा दावा कोरे यांनी ठरावधारकांच्या मेळाव्यात केला..विरोधकांकडून गोकुळच्या निवडणुकीसंदर्भात एक विशिष्ट अजेंडा राबवला जात असल्याचा आरोप कोरे यांनी केला. गोकुळमध्ये आपण एकट्याने निर्णय घेतल्यास संघाचे चांगले होईल, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत असल्याचे ते म्हणाले. विरोधी गटात अनेक नेते असल्याने त्यांच्या एकत्रित नेतृत्वाचा गोकुळला कितपत फायदा होईल, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला..२५ उमेदवारांच्या नावाने पाकिटे असल्याचा दावाविनय कोरे म्हणाले, ‘‘काल मला त्यांनी वाटलेले एक पाकीट पाहायला मिळाले. माझ्या एका प्रामाणिक मतदाराने ते पाकीट आणून दाखवले. मी ते उघडून पाहिले असता, त्यामध्ये एक मोठा लिफाफा होता. त्या लिफाफ्यात २५ पाकिटे होती आणि प्रत्येक पाकिटावर २५ उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराचे नाव होते. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावाच्या पाकिटात वेगवेगळी रक्कम होती.’’.या पाकिटांमधील रकमेचा उल्लेख करत कोरे यांनी काही उमेदवारांच्या नावाच्या पाकिटांत सात हजार रुपये, तर काही उमेदवारांच्या नावाच्या पाकिटांत दोन हजार रुपये असल्याचा दावा केला. शशिकांत खोत आणि अभिजित तायशेटे यांच्या नावाच्या पाकिटांत सात हजार रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाहूवाडीतील काही गरीब उमेदवारांच्या नावाने दोन हजार रुपयांची पाकिटे तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला..‘कोणते पाकीट उघडायचे, हे मतदारांनी ठरवायचे का?’पाकिटांमध्ये उमेदवारांच्या नावानुसार वेगवेगळी रक्कम असल्याच्या दाव्यावरून कोरे यांनी विरोधकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ‘‘तुमच्यापैकी कोणाच्या हातात हे पाकीट पडले, तर कोणते पाकीट उघडायचे, पैसे मोजायचे आणि कोणाला मत द्यायचे, हे तुम्ही ठरवणार का?’’ असा सवाल त्यांनी ठरावधारकांना केला.सर्व २५ उमेदवारांनी एकाच विचाराने पुढे जावे आणि ठरावधारकांनी त्यांना समान ताकदीने साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. निवडणुकीच्या वेळी सर्वांना एकत्र ठेवण्याबाबत बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या पद्धतीने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..गोकुळच्या निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांना धारगोकुळ दूध संघाच्या मतदानाला चार दिवस उरले असताना दोन्ही गटांकडून ठरावधारकांच्या बैठका घेऊन आपापली भूमिका मांडली जात आहे. महायुतीकडून ठरावधारकांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच विनय कोरे यांनी केलेल्या आरोपांमुळे निवडणुकीतील राजकीय वातावरण तापले आहे.कोरे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, उमेदवारांच्या नावाने वेगवेगळ्या रकमेची पाकिटे तयार करण्यात आली होती. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. याबाबत सतेज पाटील यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध नसल्याने त्यांची बाजू समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.