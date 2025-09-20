कोल्हापूर

Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या ठरावावरून जोरदार राडा, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार; एका ठरावाला ५ लाख देण्याची भाषा, पन्हाळा तालुक्यातील घटना

Gokul Dudh Sangh : गोकुळ निवडणुकीत मतदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या ठरावाचा लिलाव करावा, अशी मागणी विरोधी गटाच्या सभासदाने केली.
esakal

सुनिल पाटीलसुनील पाटीलसुनील पाटील
Updated on

Gokul Dairy Controversy : गोकुळ निवडणुकीत मतदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या ठरावाचा लिलाव करावा, अशी मागणी विरोधी गटाच्या सभासदाने केली. तुमची सत्ता होती, त्यावेळी ठरावाचा लिलाव का केला नाही, असा प्रतिप्रश्‍न सत्ताधारी गटातील सभासदांनी विरोधकांना केला. यावरून कळे (ता. पन्हाळा) येथील धर्मराज दूध संस्थेच्या वार्षिक सभेत एकच राडा झाला. दोन्ही गटांतील सभासद एकमेकांच्या अंगावर धावले. दूध संस्थेच्या अध्यक्षा मालुबाई देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली.

