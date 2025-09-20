Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या ठरावावरून जोरदार राडा, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार; एका ठरावाला ५ लाख देण्याची भाषा, पन्हाळा तालुक्यातील घटना

Gokul Dairy Controversy : गोकुळ निवडणुकीत मतदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या ठरावाचा लिलाव करावा, अशी मागणी विरोधी गटाच्या सभासदाने केली. तुमची सत्ता होती, त्यावेळी ठरावाचा लिलाव का केला नाही, असा प्रतिप्रश्न सत्ताधारी गटातील सभासदांनी विरोधकांना केला. यावरून कळे (ता. पन्हाळा) येथील धर्मराज दूध संस्थेच्या वार्षिक सभेत एकच राडा झाला. दोन्ही गटांतील सभासद एकमेकांच्या अंगावर धावले. दूध संस्थेच्या अध्यक्षा मालुबाई देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली..धर्मराज दूध संस्थेची वार्षिक सभा काही प्रश्नांमुळे वादग्रस्त होणार असल्याची आधीपासूनच चर्चा होती. दरम्यान, सचिव भगवान देसाई विषय वाचत असताना सभासदांनी प्रश्नोत्तरे सुरू केली. तज्ज्ञ संचालक सुभाष मोळे यांनी उत्तरे द्यायचा प्रयत्न केला असता, अध्यक्ष, सचिव किंवा सदस्यांनीच बोलावे, अशी भूमिका विरोधी सभासद भरत इंजुळकर यांनी घेतली. तसेच गोकुळ ठरावाचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर भरत इंजुळकर यांनी ठराव लिलाव पद्धतीने काढून येणारे पैसे सभासदांना वाटावेत, अशी मागणी केली. त्यांनी स्वतः एक लाख रुपये देण्याची बोली लावली. त्यानंतर जितेंद्र देसाई यांनी पाच लाख दे आणि ठराव घ्या, असे प्रत्युत्तर दिले..Gokul Dudh Sangh : सतेज पाटलांनी एका वाक्यात कंडका पाडला, ५ वर्षातील गोकुळच्या कारभारावर विरोधकांना दिलं स्पष्टीकरण.यावर शहाजी इंजुळकर आणि राजू इंजुळकर यांनी त्यांना तुम्ही बोलू नका, अध्यक्ष सांगू देत, असे म्हणत आक्रमक भूमिका घेतली. हा प्रकार सुरू असतानाच बाळू देसाई यांनी सभा बरखास्तची घोषणा केली आणि वादात आणखी भर पडली. यानंतर अमोल देसाई यांच्यासह काही जण बळवंत देसाई यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यातच काही तरुणही एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले आणि एकच राडा झाला. इतर सभासदांनी मध्यस्थी करत सर्वांना शांतपणे चर्चा करण्याचे आवाहन केले. मात्र, कोणीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते..सभा शांततेत सुरू होती. सभा संपल्यानंतर इंजूलकर यांनी ठरावाचा लिलाव करावा, अशी मागणी केली. यावर सत्ताधारी सभासदांमधील काहींनी तुमच्या कारकिर्दीत ठरावाचा लिलाव का केला नाही, असा प्रश्न केल्यामुळे सभेत गोंधळ झाला.- मालुबाई देसाई, संस्थेच्या अध्यक्षासभेतील मंजूर ठरावनवीन दूध उत्पादकांना सभासद करून घेणेमृत सभासदांच्या वारसांना सभासदत्व देणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.