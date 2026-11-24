Kolhapur Cooperative Politics : कोयना धरणातील वीज निर्मितीनंतर समुद्राला वाहून जाणारे पाणी मुंबईकरांना पिण्यासाठी देण्यास आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मुंबईला जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, अशी भूमिका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडली. तसेच गोकुळ दूध संघाच्या न्यायालयीन लढाईतील वकिलांच्या शुल्कावरून सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले..कोयना धरणाची निर्मिती प्रामुख्याने जलविद्युत निर्मितीसाठी करण्यात आली आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाच्या निर्णयानुसार सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी किती पाणी वापरायचे, हे निश्चित करण्यात आले आहे. वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे कोयनेचे पाणी चिपळूणमार्गे कोकणात जाते. या पाण्याचा पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनासाठी उपयोग होत नाही. कोयनेतील पाण्याचा सिंचनासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात वापर सुरू आहे, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..वीज निर्मितीनंतर समुद्राला जाणारे पाणी मुंबईतील नागरिकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे जनतेने घाबरण्याचे कारण नाही. वारणा नदीचे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातून बाहेर नेण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही. तसेच पुराचे पाणी मराठवाड्याला देण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईला नेण्याचा विचार असलेले पाणी सांगली आणि सातारा जिल्ह्याच्या वापरात येत नव्हते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..Satej Patil Congress News : गोवा विधानसभेसाठी सतेज पाटील यांच्यावर मोठी जबाबदारी, उमेदवार निवड; प्रचाराची रणनिती ठरवणार.गोकुळच्या न्यायालयीन खर्चावरून स्पष्टीकरणगोकुळ दूध संघाच्या न्यायालयीन लढाईतील वकिलांच्या शुल्कावरून सुरू असलेल्या चर्चेवर बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, गोकुळचा वाद आता संपवूया, अशी भूमिका आपण यापूर्वी पत्रकार परिषदेत मांडली होती. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दूध खरेदीदरात प्रतिलिटर दोन रुपये आणि म्हशीच्या दूध खरेदीदरात तीन रुपयांची वाढ दिल्याबद्दल संचालक मंडळाचे अभिनंदन करतो. जिल्हा बँकेनेही दहा रुपयांचे अनुदान वाढवून दिले असून, गाय खरेदीसाठी मदत केली आहे..गोकुळच्या न्यायालयीन प्रकरणात मुकुल रोहतगी यांना किती शुल्क दिले, याची माहिती घेणार आहे. सरकारची बाजू मांडली असेल तर त्याचे शुल्क सरकार देईल आणि आमची बाजू मांडली असेल तर आम्ही देऊ. आतापर्यंतचा न्यायालयीन खर्च आम्ही स्वतःच्या खिशातून केला आहे. शासननियुक्त संचालकांचा आदेश योग्य की अयोग्य, यासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली आहे. सरकारची भूमिका प्रभावीपणे पटवून देण्यासाठी ज्येष्ठ वकील घेणे गरजेचे आहे, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.