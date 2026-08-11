Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या ६० दिवसांत पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दिले. .गोकुळ दूध संघाची निवडणूक (Gokul Dudh Sangh Election) घेण्यासाठी राज्य शासनाने नव्याने चार महिन्यांची मुदत मागितली (Gokul Dudh Sangh) होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या सुनावणीत हसूर दुमाला (ता. करवीर) येथील (कै.) राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली..Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?.त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल, संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई सुरू करावी, असा युक्तिवाद केला. राऊ पाटील सहकारी दूध संस्थेतर्फे रोहतगी यांच्यासह ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली..राज्य शासनाला फटकारलेगोकुळची निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट तीन महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले. अद्यापही कच्ची मतदार यादी प्रसिद्धी न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून पुन्हा मुदत वाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचेही वकिलांकडून सांगण्यात आले..पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ ला गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. ९० दिवसांची मुदत संपली आहे. त्यानंतर शासनाने १२० दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती..त्याविरोधात हासूर दुमाला (ता. करवीर) येथील (कै.) राऊ सखाराम पाटील दूध संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावरही सुनावणी झाली. ही अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ठेवली आहे. त्यामुळे शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची टांगती तलवार कायम राहिली असल्याचेही संस्थेकडून सांगण्यात आले..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.१५ ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक शक्यसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ६० दिवसांच्या मुदतीत निवडणूक झाल्यास १५ ऑक्टोबरपर्यंत मतदान होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी तातडीने उद्याच कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करावी लागणार असल्याचे काही संस्था प्रतिनिधींनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.