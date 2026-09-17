कोल्हापूर

Gokul Election: विश्‍वास पाटील यांच्यासह सहा उमेदवारांचे अर्ज; गोकुळ निवडणुकीसाठी एकूण १५ उमेदवारांचे १९ अर्ज दाखल; आज उडणार झुंबड

Gokul Election Sees 19 Forms From 15 Candidates: गोकुळ निवडणुकीत १५ उमेदवारांचे १९ अर्ज दाखल; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्यासह विविध गटांतून उमेदवारी, उद्या अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड अपेक्षित
Gokul Milk Union Election Vishwas Patil Files Nomination With Five Others 15 Candidates Submit 19 Forms in Kolhapur

Gokul Milk Union Election Vishwas Patil Files Nomination With Five Others 15 Candidates Submit 19 Forms in Kolhapur

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज माजी अध्यक्ष विश्‍वास पाटील यांच्यासह सहा उमेदवारांचे एकूण आठ अर्ज दाखल झाले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा दुसरा दिवस होता. रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात ही प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुवारी (ता. १७) अनेक उमेदवारांचा मुहूर्त असल्यामुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडणार आहे.

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