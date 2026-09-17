कोल्हापूर: जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्यासह सहा उमेदवारांचे एकूण आठ अर्ज दाखल झाले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा दुसरा दिवस होता. रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात ही प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुवारी (ता. १७) अनेक उमेदवारांचा मुहूर्त असल्यामुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सर्वसाधारण गटातून आज सहा उमेदवारांचे एकूण आठ अर्ज दाखल झाले. यामध्ये दोन दुबार आहेत. तसेच महिला राखीव गटातून तीन उमेदवारांचे तीन अर्ज दाखल झाले. इतर मागासवर्ग गटातून तीन उमेदवारांचे चार अर्ज दाखल झाले असून, एक अर्ज दुबार आहे. आजपर्यंत ४७० उमेदवारी अर्जांची, तर ३५ मतदार यादींची विक्री झाली आहे. आजपर्यंत १५ उमेदवारांचे १९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी दिली. .सकाळी अकरापासून ते दुपारी एकपर्यंत निवडणूक कार्यालयात शुकशुकाट होता. त्यानंतर माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे यांच्यासह माजी संचालक अजित नरके, एस. आर. पाटील, प्रा. किसन चौगले, बाळासाहेब खाडे, करणसिंह गायकवाड, माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर आणि जिल्हा बॅंकेचे संचालक युवराज पाटील उपस्थित होते. पाटील यांनी सर्वसाधारण आणि इतर मागास अशा दोन्ही गटांतून त्यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. .अर्ज दाखल केल्यानंतर पाटील यांनी महायुती म्हणून लढणार असल्याचे सांगितले. तसेच अदृश्य शक्ती वगैरे काही नाही. आम्ही सगळे एक आहोत. जागा वाटपासह सर्व व्यवस्थित होईल. दूध उत्पादकांसाठी आम्ही लढणार आहोत, असे माध्यमांना सांगितले. दरम्यान, निवडणूक कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. प्रत्येक वाहन पार्किंगमध्ये उभे करण्यासाठी वाहतूक शाखेचे दोन पोलिस प्रवेशद्वाराजवळच उभे केले आहेत. उमेदवारांच्या बैठक व्यवस्थेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना कोणाचाही ‘बाईट’ घेता येणार नसल्यामुळे भर उन्हात उभे राहून, झाडाखाली उभे राहून उमेदवारांना ‘बाईट’ द्यावे लागत आहेत. ‘इन’ आणि ‘आऊट’ असे दोन प्रवेश द्वारे केले आहेत. प्रत्येक उमेदवारासोबत केवळ एकच सूचक असलेल्या व्यक्तीला प्रवेश दिला जात आहे..गटनिहाय दाखल अर्ज सर्वसाधारण गटातून - हंबीरराव वळके, विश्वास पाटील (दोन अर्ज), सचिन पाटील, विकास पाटील, पल्लवी पाटील, सुरेश देसाई (दोन अर्ज), महिला राखीव गटातून - रेखा कुराडे, पल्लवी पाटील, वंदना भावके इतर मागासप्रवर्ग गटातून - सुरेश कुराडे, विश्वास पाटील (दोन अर्ज) आणि सचिन पाटील अन्य प्रवर्ग - एकही अर्ज दाखल झालेला नाही..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.\rजागा वाटप झाल्यानंतरच महायुतीचा एकत्र मेळावा राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदेसेना) आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या वतीने महायुतीतील कोणत्याही उमेदवाराचा अर्ज दाखल करताना शक्तिप्रदर्शन करण्यात येणार नाही. किंबहुना सध्या तरीही कोणत्याही मेळाव्याचे आयोजन केले जाणार नाही. कोणत्या पक्षाला किती जागा हे निश्चित झाल्यानंतरच एकत्रित मेळावा होईल, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.