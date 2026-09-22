Gokul Election: ‘गोकुळ’मध्ये शिवसेनेची भूमिका समन्वयाची; प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर: जिल्ह्यामध्ये महायुतीची सत्ता असून, शिवसेनेकडे (शिंदे गट) पालकमंत्री पद आहे. त्यामुळे महायुतीमधील सर्व पक्षांना समन्वयाने एकत्रितपणे घेऊन जाण्याची जबाबदारी शिवसेनेकडे आहे. ही निवडणूक आम्ही महायुती म्हणूनच लढविणार असून, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागा निश्चिती होईल, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. .जागा वाटपाबाबत आबिटकर म्हणाले, ‘गोकुळ निवडणुकीत महायुतीच्या अधिक नेत्यांनी अर्ज दाखल केले असले तरी आम्ही ही निवडणूक महायुती म्हणूनच लढावी, अशी भूमिका वरिष्ठांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील महायुतीचे सर्व नेते एकत्रित लढण्याची तयारी करत आहेत. चारही पक्षांना एकत्र घेऊन गोकुळवर महायुतीची सत्ता येण्यासाठी जी काय भूमिका बजावायला लागणार आहे, ती सर्व आमदार, माजी आमदार, खासदार, माजी खासदार आणि सर्व लोकप्रतिनिधी यावर काम करीत आहेत.’.महायुतीच्या नेत्यांना महत्त्व नाही, असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला होता. त्यावर आबिटकर म्हणाले, ‘महायुतीमधील सर्व पक्ष एकत्र आल्यावर ही निवडणूक एकतर्फी होईल. कारण सर्वाधिक ठराव महायुतीकडे आहेत. बाकी आमच्यावर कोण काय आरोप करतात, याकडे आम्ही गांभिर्याने पाहत नाही.’.सिंचनासाठी आठ दिवसांत बैठकदुष्काळसदृश्य परिस्थितीवर आबिटकर म्हणाले, ‘यंदा पावसाचे प्रमाण नेहमीच्या तुलनेत कमी आहे. धरणांमध्ये पुरेसा साठा असला तरी पिण्याचे, शेती आणि उद्योग यांच्यासाठी पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे. यासाठी पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा अधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेणार आहे.’दुष्काळ निवारणासाठी सरकार प्रयत्नशीलदुष्काळ निवारणाच्या बैठकीतील काजू, बदामाबद्दल पालकमंत्री म्हणाले, ‘कोणी मंत्री, अधिकारी, सर्वसामान्य माणूसही काजू आणि बदाम यांना महत्त्व देत नाही. सध्या सरकार दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्नशील आहे. आपण सर्वांनी त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.