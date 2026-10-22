Gokul Dairy Election: ‘सबकुछ मुश्रीफ’ धोरणाला ‘सतेज’ सुरूंग; ‘गोकुळ’ निवडणुकीचे निमित्त; संस्था ताब्यात ठेवण्याचे मनसुबे धुळीस

कोल्हापूर: ग्रामीण अर्थकारण आणि सहकाराशी संबंधित संस्थांवर वर्चस्व ठेवण्याच्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सत्तास्थानांनाच काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी ‘गोकुळ’च्या निमित्ताने सुरूंग लावला आहे. त्यातून संस्था ताब्यात ठेवण्याचे मुश्रीफ यांचे मनसुबेही धुळीस मिळवले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जिल्ह्याची अर्थवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेत स्वतः मुश्रीफ हे गेल्या अनेक वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत. बाजार समितीतही आतापर्यंत त्यांचाच सभापती होता. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही कागल तालुक्यात घेऊन स्वतःच्या कार्यकर्त्यांच्या पत्नीला तिथे संधी दिली. शेतकरी संघातही आघाडीच्या राजकारणातून त्यांच्याकडे आणि पर्यायाने कागलला काही दिवस अध्यक्षपद होते. .‘गोकुळ’च्या वर्षभरापूर्वी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही महायुतीचा अध्यक्ष करायचा अशी टूम पुढे करून त्यांनी आपले पुत्र नविद यांना अध्यक्ष केले. यातून ग्रामीण अर्थकारण व सहकार आपल्या ताब्यात राहिला पाहिजे, अशी व्यूहरचना त्यांची होती. विशेषतः जिल्हा बँकेची सत्ता ताब्यात असेल, तर प्रत्येक तालुक्यातील पुढाऱ्याला हातात ठेवता येते, अशी धारणा आहे. बँकेच्या माध्यमातून त्या तालुक्यातील विकास संस्थांवर नियंत्रण मिळवता येते. .म्हणूनच गेली अनेक वर्षे मुश्रीफ हे स्वतः बँकेचे अध्यक्ष आहेत. बाजार समितीतील अर्थिक उलाढाल आणि शेतकरी संघाच्या माध्यमातून पुन्हा जिल्हाभर वर्चस्व ठेवण्यात मुश्रीफ यशस्वी झाले. त्यामुळेच ‘गोकुळ’मध्ये सर्वाधिक जागा घेऊन त्यातील जास्तीत जागा निवडून आणून संघावर वर्चस्व मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पण, काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी त्यांच्या या सत्तास्थानांनाच ‘गोकुळ’च्या निमित्ताने हादरे दिले. भविष्यात जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आपल्याला विचारल्याशिवाय काही होणार नाही, असा संदेशही पाटील यांनी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.