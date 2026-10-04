Gokul Election Seat Sharing Formula : गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपावरून महायुतीत धुसफुस; मंत्री मुश्रीफ नाराज? फॉर्म्युला ठरला, पण घोषणा लांबणीवर

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागा वाटपाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविला असतानाही हे जागा वाटप आज जाहीर होऊ शकले नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ या जागा वाटपावर समाधानी (Gokul election 2026 Mahayuti seat sharing) नाहीत. यासंदर्भातील भूमिका ते दोन दिवसांत जाहीर करतील..मिळालेल्या माहितीनुसार, जागा वाटपात राष्ट्रवादीला नऊ जागा मिळाल्या तरीही त्यामध्ये आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या गटाच्या एका जागेचा समावेश आहे. भाजप आणि शिवसेना प्रत्येकी सात आणि जनसुराज्य शक्तीसाठी दोन असे वाटप ठरले आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी आणि यड्रावकर गट यांच्याकडे अधिक ठरावधारक असतानाही कमी जागा वाट्याला आल्यामुळे मुश्रीफ नाराज आहेत. ही नाराजी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळेच जागा वाटप जाहीर होणे रखडले आहे. त्यामुळे महायुतीचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असला, तरीही तो रात्री उशिरापर्यंत जाहीर होऊ शकला नाही..Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा.गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुती म्हणून राष्ट्रवादी (अजित पवार), भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, जनसुराज्य शक्ती पक्षाने मोट बांधली आहे. या आधी झालेल्या दोन बैठकांतही जागा वाटपाचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. तो आज रात्री झाला. जागा वाटपाचे तपशील रात्री नऊच्या दरम्यान संबंधित नेत्यांना कळविण्यात आले. त्यानंतर नाराजी नाट्य सुरू झाले. परिणामी, जागा वाटपाची अधिकृत घोषणा रखडली होती. उर्वरित दोन स्वीकृत सदस्य आणि एक शासन नियुक्त अशा तीन जागांमध्ये राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना अशा प्रमुख तीन पक्षांना प्रत्येकी एक जागा देण्याचे निश्चित झाल्याचेही समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.