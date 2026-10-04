कोल्हापूर

Gokul Election Seat Sharing Formula : गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपावरून महायुतीत धुसफुस; मंत्री मुश्रीफ नाराज? फॉर्म्युला ठरला, पण घोषणा लांबणीवर

Gokul Election Seat Sharing Formula Finalized : गोकुळ निवडणुकीसाठी महायुतीचा जागावाटप फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. राष्ट्रवादीला नऊ, भाजप व शिवसेनेला प्रत्येकी सात आणि जनसुराज्य शक्तीला दोन जागा मिळणार आहेत. मात्र, हसन मुश्रीफ नाराज असल्याने घोषणा रखडलीये.
Gokul election 2026 Mahayuti seat sharing formula Hasan Mushrif Kolhapur

Gokul election 2026 Mahayuti seat sharing formula Hasan Mushrif Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागा वाटपाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविला असतानाही हे जागा वाटप आज जाहीर होऊ शकले नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ या जागा वाटपावर समाधानी (Gokul election 2026 Mahayuti seat sharing) नाहीत. यासंदर्भातील भूमिका ते दोन दिवसांत जाहीर करतील.

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