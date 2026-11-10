कोल्हापूर

Gokulमधील ४ शासन नियुक्त संचालकांचे राजकीय लागेबांधे, कोण कुठल्या नेत्याच्या जवळचा? कोणत्या पक्षाच्या कोट्यातून वर्णी?

Gokul Directors List: राज्य सरकारने गोकुळच्या शासन नियुक्त संचालकपदी डॉ. प्रवीण हेंद्रे, शिवाजी आडनाईक, चार्टर्ड अकाउंटंट के. डी. पाटील आणि सांगलीचे ॲड. प्रशांत पाटोळे यांची नियुक्ती केली आहे.
Gokul Milk Union Politics

Gokul Milk Union Politics

Esakal

सूरज यादव
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गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड आज होत असून चार शासन नियुक्त संचालकांची मते महत्त्वाची ठरणार आहेत. या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदान करता येणार आहे. त्यांची मते मोजली जाणार असली तरी मतदान स्वतंत्र ठेवण्यात येणार आहे. या घडामोडींमुळे गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता येण्याचा आणि त्यांचाच अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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