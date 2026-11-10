Gokulमधील ४ शासन नियुक्त संचालकांचे राजकीय लागेबांधे, कोण कुठल्या नेत्याच्या जवळचा? कोणत्या पक्षाच्या कोट्यातून वर्णी?

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड आज होत असून चार शासन नियुक्त संचालकांची मते महत्त्वाची ठरणार आहेत. या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदान करता येणार आहे. त्यांची मते मोजली जाणार असली तरी मतदान स्वतंत्र ठेवण्यात येणार आहे. या घडामोडींमुळे गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता येण्याचा आणि त्यांचाच अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..राज्य सरकारने गोकुळच्या शासन नियुक्त संचालकपदी डॉ. प्रवीण हेंद्रे, शिवाजी आडनाईक, चार्टर्ड अकाउंटंट के. डी. पाटील आणि सांगलीचे ॲड. प्रशांत पाटोळे यांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्त्यांमध्ये महायुतीतील चारही घटक पक्षांना प्रत्येकी एक जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या संचालकांची राजकीय जवळीकही चर्चेत आली आहे..गोकुळचा अध्यक्ष कोण होणार? आज निवड, कोल्हापुरात वातावरण तापलं; ६०० पोलिसांचा बंदोबस्त.कोण कोणत्या नेत्याच्या जवळचे?डॉक्टर हेंद्रेडॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे हे प्रसूतीशास्त्र आणि आयव्हीएफ क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत. ते पेठवडगावचे रहिवासी असून महाडिक कुटुंबीयांच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे त्यांना भाजपच्या कोट्यातून संधी देण्यात आली आहे..आडनाईकशिवाजी आडनाईक हे पन्हाळा तालुक्यातील यवलूजचे रहिवासी आहेत. ते जिल्हा बँकेचे निवृत्त विभागीय अधिकारी आहेत. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून करण्यात आली आहे..सीए केडी पाटीलके. डी. पाटील म्हणजेच कृष्णात ज्ञानदेव पाटील हे कागल तालुक्यातील केनवडे येथील चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. ते सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या जवळचे असल्याने त्यांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या कोट्यातून संधी मिळाली आहे. यापूर्वी आबिटकर यांच्याकडून अशोक फराकटे यांचे नाव पुढे केले जात होते. के. डी. पाटील हे फराकटे यांच्या भावाचे जावई आहेत..प्रशांत पाटोळेसांगलीचे ॲड. प्रशांत भगवान पाटोळे यांना जनसुराज्य पक्षाच्या कोट्यातून संचालकपद मिळाले आहे. ते सांगलीतील जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांच्या जवळचे मानले जातात. वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह विविध सहकारी संस्थांचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून ते काम पाहतात. सहकार न्यायालयातील कामाचाही त्यांना अनुभव आहे..सांगलीतील नियुक्तीवर सतेज पाटील यांचा सवालगोकुळमध्ये सांगलीतील व्यक्तीला संधी दिल्याबद्दल आमदार सतेज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात दररोज १० ते १२ लाख लिटर दूध संकलन होते. एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यात पात्र दूध उत्पादक किंवा तज्ज्ञ मिळाला नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. स्थानिक दूध उत्पादक आणि कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरच्या व्यक्तीला संधी देण्यामागचा हेतू काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. गोकुळची स्वायत्तता संपवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही सतेज पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.