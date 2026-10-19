Gokul election result latest news : ब्रेकिंग! गोकुळची पहिली अपडेट समोर; मतमोजणीला सुरवात, क्रॉस व्होटींग मोठ्या प्रमाणात?, कौल सतेज पाटलांना की मंत्री मुश्रीफांना

Gokul Milk Election Update : गोकुळ निवडणूक निकाल २०२६ ची पहिली अपडेट समोर आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. आमदार सतेज पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, दोन्ही बाजूंच्या रणनीतीची कसोटी लागणार आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत मागच्या ६ महिन्यापासून राजकीय चुरस पाहायला मिळाली. ठरावधारकांची जुळवाजुळव, मतदानासाठी केलेली रणनीती आणि मतांची फाटाफूट रोखण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी केलेले प्रयत्न यामुळे ही निवडणूक अधिकच रंगतदार झाली. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आखलेली रणनीती महायुतीसमोर आव्हान उभे केले..करवीर, भुदरगड आणि गगनबावडा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रॉस व्होटिंग झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील मतांचा कल निकालावर परिणाम करू शकतो. ठरावधारकांनी पक्षीय आणि गटाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळा निर्णय घेतला असल्यास त्याचा फटका कोणाला बसणार, हे मतमोजणीत स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील निकालाकडे विशेष लक्ष लागले आहे..मतदानापूर्वी महायुतीकडून ठरावधारकांची मते एकसंध ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. दुसरीकडे, सतेज पाटील यांच्या आघाडीनेही मतांचे गणित जुळवण्यासाठी जोरदार रणनीती आखली होती. आता प्रत्यक्ष मतमोजणीत या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब कितपत दिसते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.सकाळी नऊ वाजल्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होणार असून, त्यानंतर निकालाचे प्राथमिक चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. गोकुळमधील सत्तेची चावी कोणाच्या हाती जाणार, सतेज पाटील महायुतीला धक्का देणार की हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती बाजी मारणार, याचा फैसला मतमोजणीतून होणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.