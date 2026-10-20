Gokul Election Result: मंडलिकांनी मागच्या पराभवाचा हिशेब चुकता केला का? नविद मुश्रीफांचा गेम कुठे झाला?

कोल्हापुरात गोकुळच्या निकालानं मंडलिक-मुश्रीफ संघर्ष पुन्हा चर्चेत आलाय...! गेल्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागलेले ॲड. वीरेंद्र मंडलिक यंदा विजयी झालेत, तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ यांना पराभवाचा धक्का बसलाय! विशेष म्हणजे, कागल, राधानगरी आणि भुदरगड या तीन तालुक्यांमधील मतांची गणितं या निकालात महत्त्वाची ठरल्याचं दिसतंय. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतोय... गोकुळच्या निवडणुकीत मंडलिकांनी मागच्या पराभवाचा हिशेब चुकता केला का? आणि नविद मुश्रीफांचा गेम नेमका कुठे झाला? चला, समजून घेऊया संपूर्ण राजकीय गणित....सुरुवात करूया गेल्या निवडणुकीपासून... गोकुळच्या मागील निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, विनय कोरे यांच्यासह महाडिक विरोधकांची मोट बांधण्यात आली होती. यामध्ये माजी खासदार संजय मंडलिक आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर या शिवसेनेच्या नेत्यांचाही समावेश होता. या निवडणुकीत शिवसेनेकडून ॲड. वीरेंद्र मंडलिक आणि सुश्मिता राजेश पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, निकालात या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवानंतर वीरेंद्र मंडलिक यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर टीका केली होती. आपल्यासह सुश्मिता यांच्या पराभवाला मुश्रीफ जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. म्हणजेच, मंडलिक-मुश्रीफ यांच्यातील राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी आधीपासूनच तयार होती..आता यंदाच्या निवडणुकीत पाहा... वीरेंद्र मंडलिक पुन्हा मैदानात उतरले. त्यांच्यासोबत सुश्मिता यांचे पती राजेश पाटील हेदेखील महायुतीच्या पॅनेलमधून निवडणूक लढवत होते. निकाल लागला आणि या दोघांनीही विजय मिळवला! मात्र, दुसरीकडे मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ यांना पराभव स्वीकारावा लागला. एकीकडे मागील निवडणुकीत पराभूत झालेले मंडलिक विजयी झाले, तर दुसरीकडे मुश्रीफांच्या पुत्राचा पराभव झाला. त्यामुळे या निकालाकडे केवळ विजय-पराभव म्हणून नव्हे, तर मंडलिक-मुश्रीफ गटांमधील राजकीय संघर्षाच्या दृष्टीनंही पाहिलं जातंय..Gokul Election Result : 'गोकुळ'च्या निकालाने मंडलिक-मुश्रीफ वादाला उकळी! वीरेंद्र मंडलिक 'इन', नविद 'आउट; वाचा हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाच्या पराभवामागची Inside story.आता या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा... कागल, राधानगरी आणि भुदरगड! या तीन तालुक्यांतील मंडलिक गटाच्या ठरावदारांनी नविद मुश्रीफ यांना मतदान केलं नसल्याचं मतांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा राजकीय वर्तुळात केला जातोय. म्हणजेच, महायुतीच्या पॅनेलमध्ये एकत्र असतानाही स्थानिक पातळीवर मतांची गणितं वेगळी होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. मात्र, यामागे नेमकी कोणती रणनीती होती, याबाबत ठोस निष्कर्ष काढण्यासाठी मतांची आकडेवारी आणि स्थानिक राजकीय घडामोडींचा एकत्रित विचार करणं महत्त्वाचं आहे..या निकालाचे परिणाम केवळ गोकुळपुरते मर्यादित राहतील का, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वीरेंद्र मंडलिक यांचा विजय आणि नविद मुश्रीफ यांचा पराभव यामुळे दोन्ही गटांमधील जुना संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या पॅनेलमध्ये एकत्र असलेल्या नेत्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर मतभेद कायम होते का? आणि या निकालानंतर मंडलिक-मुश्रीफ यांच्यातील राजकीय समीकरणं आणखी बिघडणार का? याची उत्तरं आगामी राजकीय घडामोडींमधून स्पष्ट होतील.तर, गोकुळच्या या निकालात तुम्हाला काय वाटतं? वीरेंद्र मंडलिक यांनी मागच्या पराभवाचा बदला घेतला, की स्थानिक मतांच्या गणितानं नविद मुश्रीफांना धक्का दिला? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अशाच राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषणासाठी पाहत राहा सकाळ!.Gokul Election Results : कुठे क्रॉस व्होटिंगचा फटका, तर कुठे एकजुटीचा करिष्मा; गोकुळ निवडणुकीत 'या' तालुक्यांनी कशी बदलली संपूर्ण बाजी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.