Gokul Milk Union Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटलांनी आणले गट्टा मतदान; मुश्रीफांचेही शक्तिप्रदर्शन, तालुकानिहाय मतदान जाणून घ्या

Satej Patil vs Hasan Mushrif : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी (ता. १८) सकाळी उत्साहात मतदानाला सुरुवात झाली. महायुतीप्रणीत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी यांच्यात लढत होत आहे. मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात करवीरमध्ये शिट्ट्या वाजवत शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले, तर कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ठरावधारकांची एकजूट दाखवली. दुसरीकडे शाहूवाडी आणि राधानगरी तालुक्यांत शांततेत मतदान सुरू होते..निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांमध्ये एकूण ५ हजार ४१८ मतदार आहेत. सकाळी ८ ते १० या दोन तासांत ५३७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये ४३६ पुरुष आणि १०१ महिला मतदारांचा समावेश असून, एकूण मतदानाची टक्केवारी ९.९१ इतकी होती.कागलमध्ये मुश्रीफांचे शक्तिप्रदर्शनमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या कागल तालुक्यात मतदानाच्या निमित्ताने शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले. ठरावधारकांची एकजूट दाखवण्यासाठी मुश्रीफ यांनी गटासह उपस्थिती लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. कागल तालुक्यातील चार मतदान केंद्रांवर सकाळी ११ वाजेपर्यंत ६१९ पैकी ४१७ मतदारांनी मतदान केले. तालुक्यातील मतदानाचा वाढलेला वेग लक्षवेधी ठरला..करवीरमध्ये शिट्ट्यांचा गजरकरवीर तालुक्यातील विवेकानंद महाविद्यालय मतदान केंद्रावर सकाळी सुमारे ९.४० वाजता आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या ठरावधारकांनी शक्तिप्रदर्शन केले. माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते शिट्टी चिन्ह असलेल्या टोप्या घालून, शिट्ट्या वाजवत आणि विजयाच्या घोषणा देत मतदान केंद्रावर दाखल झाले.करवीर तालुक्यात ८६५ मतदार असल्याने या तालुक्यातील मतदानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सतेज पाटील, राहुल पाटील, चंद्रदीप नरके आणि चेतन नरके यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. मतदान केंद्रावर दोन्ही आघाड्यांच्या हालचालींमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.शाहूवाडीत उमेदवारांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरणशाहूवाडी तालुक्यात सकाळी ९.३० वाजेपर्यंत ४४२ पैकी ६५ मतदारांनी मतदान केले. मतदान प्रक्रिया शांततेत सुरू होती. यावेळी महायुतीच्या जनसुराज्य शक्तीचे उमेदवार कर्णसिंह गायकवाड आणि सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे उमेदवार विकास पाटील मतदान केंद्रावर एकत्र चर्चा करताना दिसले. उमेदवारांमधील या खेळीमेळीच्या वातावरणाची उपस्थितांमध्ये चर्चा होती.राधानगरीत संथ सुरुवातराधानगरी तालुक्यात सकाळी १० वाजेपर्यंत ६९९ पैकी ४१ मतदान झाल्याची नोंद आकडेवारीनुसार आहे. तालुक्यात चार मतदान केंद्रे असून, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी आमदार के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील गटाने निवडणुकीसाठी तयारी केली आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील मतदानाकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे..तालुकानिहाय मतदानाची आकडेवारीसकाळी ८ ते १० या दोन तासांतील अधिकृत आकडेवारीनुसार, कागलमध्ये सर्वाधिक २८.२७ टक्के मतदान झाले. त्याखालोखाल शाहूवाडीमध्ये १६.५९ टक्के, शिरोळमध्ये १५.५६ टक्के आणि हातकणंगलेमध्ये १२.४२ टक्के मतदानाची नोंद झाली.आजरा येथे ५.२५ टक्के, करवीरमध्ये ८.६७ टक्के, गगनबावड्यात ५.३४ टक्के, गडहिंग्लजमध्ये ६.०२ टक्के, चंदगडमध्ये ४.४९ टक्के, पन्हाळ्यात ४.२९ टक्के, भुदरगडमध्ये ३.८८ टक्के आणि राधानगरीत ५.८७ टक्के मतदान झाले. मतदानाची प्रक्रिया पुढे सरकत असताना दोन्ही आघाड्यांकडून ठरावधारकांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मतदानाची अंतिम टक्केवारी आणि निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.