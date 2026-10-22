Gokul Election Mahayuti Leaders Meeting : गोकुळमधील पराभवानंतर जिल्हा बँकेत नेत्यांची बैठक सुरू, मुश्रीफ, आबिटकर, यांच्यासह विजयी, पराभूत उमेदवारही उपस्थित

Gokul Election Result Kolhapur District Bank Meeting : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयश आलेल्या महायुतीने आता पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी मंथन सुरू केले आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक सुरू असून, या बैठकीला गोकुळच्या निवडणुकीत विजयी झालेले तसेच पराभूत उमेदवारही उपस्थित आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत नेमकी काय चर्चा होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..या बैठकीला मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार विनय कोरे, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह गोकुळचे विद्यमान संचालक राहुल पाटील, शौमिका महाडिक, के. पी. पाटील, विश्वास आबाजी पाटील आणि युवराज पाटील उपस्थित आहेत. गोकुळच्या निवडणुकीतील निकालाचे विश्लेषण करून पराभवामागील कारणांचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे..बैठकीत नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, मुश्रीफ यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे बैठकीतील वातावरण तापल्याचे वृत्त सूत्रांकडून मिळत आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमधील समन्वय, निवडणुकीतील रणनीती आणि निकालानंतरची पुढील भूमिका यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे..Satej Patil Strategy Gokul Chairman : गोकुळ अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील चुयेकरांसाठी पुन्हा संघर्ष?, कोरमअभावी सभा तहकूब होण्याची शक्यता; सतेज पाटील फोडाफोडीची चाल खेळणार का?.अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेगगोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड २९ ऑक्टोबरला होणार आहे. या निवडीत संचालकांची उपस्थिती आणि कोरमचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने सध्याच्या संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अध्यक्ष निवडीपूर्वी दोन्ही बाजूंकडून राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी आठ दिवसांत गोकुळच्या सत्ताकारणात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.