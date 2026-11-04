Satej Patil on Gokul Dudh Sangh : गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावर सतेज पाटील याची पहिलीच प्रतिक्रिया; ‘निवडणुकांना अर्थच राहणार नाही’

Gokul Dudh Government Nominated Directors : गोकुळ दूध संघासारख्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘हा दुर्दैवी निर्णय आहे. जनतेने दिलेला कौल मान्य करायचा नाही आणि आपल्याला पाहिजे तसे निर्णय घ्यायचे, असे धोरण असेल तर निवडणुकांना अर्थच राहणार नाही. त्यापेक्षा सर्व निवडणुका रद्द करा. शासनाच्या वतीने माणसे नेमा आणि त्यांनीच साखर कारखाने, सूतगिरण्या, महानगरपालिका चालवाव्यात,’ अशा शब्दांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत स्पष्ट आघाडी मिळवली होती. तर महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे गोकुळमध्ये सत्तास्थापनेच्या दृष्टीने सतेज पाटील गटाचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालक नेमण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेची गणिते बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..विशेष म्हणजे, ५०० कोटींच्यावर आर्थिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अशा सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे गोकुळसारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेच्या सत्ताकारणावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होऊ शकतो..निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल हा संस्थेच्या कारभारासाठी महत्त्वाचा असतो. मात्र, निवडणुकीनंतर शासनाने घेतलेल्या अशा निर्णयांमुळे निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळाचे महत्त्व कमी होऊ शकते, अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे गोकुळमधील राजकीय संघर्षाला आणखी धार येण्याची शक्यता आहे..Gokul Government Nominated Members : गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार; गुलाबराव पाटील यांनी दिली माहिती.गोकुळच्या निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ असताना आता शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारामुळे सत्तास्थापनेचे समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात सतेज पाटील यांची भूमिका आणि महायुतीची पुढील राजकीय रणनीती याकडे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.