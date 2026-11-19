Gokul Milk: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या संचालक बैठकीत दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गायी आणि म्हशीच्या दूध खरेदी आणि विक्री दरात वाढ करण्यात आलीय. म्हशीच्या दूध खरेदी दरात ३ रुपयांची तर गायीच्या दूध खरेदी दरात २ रुपयांची वाढ केलीय. दुसरीकडे म्हशीच्या दूध विक्री दरात ६ रुपयांची आणि गायीच्या दूध विक्री दरात ४ रुपयांची वाढ केलीय. .महाराष्ट्रासह देशातील मोठ्या दूध संस्थांनी दूध दरात मोठी वाढ केली होती. तर गोकुळच्या गाय आणि म्हशीच्या दूध खरेदी विक्री दरात वाढ केली जाणार असल्याचे संकेत दिले जात होते. आता संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समोर येतेय..गोकुळमध्ये दर दहा दिवसांनी दूध उत्पादकांना दुधाचे बिल दिले जाते. ३, १३ आणि २३ या तारखांना उत्पादकांचे बिलिंग होते. त्यापूर्वी दोन दिवस दरवाढीची घोषणा करावी लागते. आज दरवाढ जाहीर झाल्यास त्याची अंमलबजावणी २३ पासून होईल. .संघाने संकलन, वितरण, मार्केटिंग या सर्व विभागांचा एकत्रित अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर दरवाढ निश्चित करण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. सध्या मुंबई-पुण्यातील दूध विक्रेत्यांचा आढावा घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.