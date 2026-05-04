Gokul Dudh Sangh Administrator Appointed : इतिहासात पहिल्यांदाच गोकुळवर प्रशासक!, सत्ताधारी सतेज पाटील आणि मुश्रीफांना राजकीय धक्का

Kolhapur gokul dairy union updates : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) विद्यमान संचालकांची मुदत मंगळवारी (ता. ५) संपत असून, कायद्यातील बदलानुसार उद्याच (ता. ४) सायंकाळपर्यंत प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निघण्याची शक्यता आहे..संघावरील प्रशासक एक सदस्यीय की बहुसदस्यीय, तसेच राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती होणार की सरकारी वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक येणार याचीही उत्सुकता आहे. जिल्ह्यातील काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी आपली वर्णी प्रशासक मंडळात लागावी, यासाठी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावल्याचे समजते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यामार्फत या इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू आहेत..गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर सर्किट बेंचने १२०८ संस्थांविरोधातील याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत संघाची निवडणूक न घेण्याचे आदेश गुरुवारी (ता. ३०) दिले आहेत. सहकार कायद्यात संचालक मंडळाची मुदत ज्यादिवशी संपेल तेव्हापासून संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती केली जाईल, अशी नवी तरतूद केली आहे. त्यामुळे उद्या (ता. ४) प्रशासक नियुक्तीचे आदेश जारी होतील..Hasan Mushrif Gokul Milk Trap : अजित दादा गेले मंत्री मुश्रीफ अडकले चक्रव्यूहात, ‘गोकुळ’मधील किरकोळ चुका बनल्या गंभीर ; ईडी पुन्हा लागणार मागे?.तीन सदस्यीय मंडळसंघावर तीन सदस्यीय प्रशासक मंडळ नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यात अध्यक्ष म्हणून वरिष्ठ सनदी अधिकारी, तर दुग्ध विभागाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. राजकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याचे ठरल्यास शिवसेना शिंदे, भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व जनसुराज्य’ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.