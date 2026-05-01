Gokul Milk ED Inquiry : 'गोकुळमध्ये विश्वास पाटील, अरूण डोंगळेंची ईडी चौकशी होणार', मंत्री मुश्रीफांची अडचण वाढणार; आमदार शिवाजी पाटलांची टीका

Gokul election politics Maharashtra : 'गोकुळ'मध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ सोडून कोणीही चालतील. गोकुळमधील ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळेंसह सर्वांची ईडी चौकशी होणार आहे. मला काही कळत नाही म्हणणाऱ्या नविद मुश्रीफांकडे कारभारातील सर्व एबीसीडी शिकूनच जाणार असल्याचे भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..ते म्हणाले, 'महायुती म्हणून आम्ही लढलो आहे. तेथेही त्यांनी कुरघोड्या केल्या आहेत. त्यामुळे गोकुळचा लढा आम्ही लढणार आहे. प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे सांगतील ते होतील. गोकुळच्या लढाईत तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांनी मोठे काम केले आहे. त्यांनाही संधी मिळावी, असे वाटते. यावेळी बेलवाडे यांनी सांगितले की, 'सत्याचा विजय झाला आहे.'.आमदार पाटील यांनी पूर्वायुष्य कोठे खर्ची घातले हे माहीत आहे'आमदार शिवाजी पाटील यांचे पूर्वायुष्य काय आहे, त्यांनी आपल्या जीवनातील जास्तीत-जास्त दिवस कुठे खर्ची घातलेत हे माहिती आहे. एकदाचा त्यांचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठीच त्यांना मी हे शेवटचे उत्तर देत आहे. त्यांनी उभा केलेल्या उमेदवारांना आमचे लोक मते देतील, याची मी खात्री देऊ शकत नाही. त्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणार असल्याचे प्रत्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रात्री उशिरा दिले..Gokul Milk Union Administrator : 'गोकुळ' प्रशासक नियुक्ती हाच अंतिम पर्याय, राजकीय मतप्रवाहात; गोकुळच्या दुधात मिठाचा खडा कोणाचा....मुश्रीफ म्हणाले, 'मी जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रचारात घेतलेल्या एका सभेमुळे त्यांच्या आठ जागा पडल्या, हे त्यांचे दुःखही मी समजू शकतो. परंतु, ते ज्या पद्धतीने माझ्यासह माझ्या मुलाची जाणीवपूर्वक नाहक बदनामी करत आहेत, त्यामुळे आमचे लोक संतप्त झाले आहेत.'.