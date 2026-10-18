कोल्हापूर

Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर

Vishwas Patil vs satej patil : गोकुळ निवडणुकीच्या रणधुमाळीत माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी महायुतीच्या विजयाबाबत मोठा दावा केला आहे. १५०० मतांच्या मताधिक्याचा अंदाज आणि शपथेच्या मुद्द्यावरून दिलेले अप्रत्यक्ष प्रत्युत्तर चर्चेत आले आहे.
Satej Patil Gokul Election Vishwas Patil abaji statement

Satej Patil Gokul Election Vishwas Patil abaji statement

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Voting : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी आज (रविवार) मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय डावपेच आणि मतांची जुळवाजुळव यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीला चांगलीच रंगत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष आणि तीन दशकांहून अधिक काळ संचालक म्हणून काम केलेले विश्वास पाटील ऊर्फ आबाजी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यानंतर त्यांनी महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त करत सर्व उमेदवार १५०० हून अधिक मतांच्या फरकाने निवडून येतील, असा दावा केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
shaumika mahadik
Munna Mahadik
Mahadevrao Mahadik
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Gokul Cooperative Meeting
Mahadik vs Mushrif Conflict

Related Stories

Gokul Milk Union Election satej patil kolhapur
Satej Patil Gokul election allegations
Gokul Election 2026 Satej Patil statement on Mahayuti
Satej Patil on Hasan Mushrif Gokul Election
Marathi News Esakal
www.esakal.com