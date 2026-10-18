Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर

Gokul Election Voting : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी आज (रविवार) मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय डावपेच आणि मतांची जुळवाजुळव यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीला चांगलीच रंगत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष आणि तीन दशकांहून अधिक काळ संचालक म्हणून काम केलेले विश्वास पाटील ऊर्फ आबाजी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यानंतर त्यांनी महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त करत सर्व उमेदवार १५०० हून अधिक मतांच्या फरकाने निवडून येतील, असा दावा केला..‘ज्या ठिकाणी आबाजी, त्या ठिकाणी गोकुळचा विजय’मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर विश्वास पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. गोकुळच्या निवडणुकीतील आपल्या अनुभवाचा उल्लेख करत त्यांनी महायुतीच्या विजयाबाबत ठाम विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, “ज्या ठिकाणी आबाजी, त्या ठिकाणी गोकुळचा विजय निश्चित असतो, असे बोलले जाते. निश्चितच महायुतीचा विजय होणार आहे. महायुतीचे सर्व उमेदवार १५०० च्या वर मतांच्या फरकाने निवडून येणार आहेत.”.विश्वास पाटील यांच्या या दाव्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतील विजयाच्या आकड्यांबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. गोकुळच्या राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय असलेल्या पाटील यांच्याकडे महत्त्वाचे ठराव असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेला या निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे..शपथेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना प्रत्युत्तरगोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीकडे मताधिक्य असल्याचा दावा केला जात असला, तरी ठरावधारकांकडून शपथ घेण्याच्या प्रकारावरून विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. या टीकेबाबत विचारले असता विश्वास पाटील यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. “विरोधकांचं काय सांगू? मागच्या वेळी त्यांनी माझी शपथ घेतली. शपथेचा खेळ हा पूर्वीपासून सुरू आहे. तो यापुढेही राहणार,” असे पाटील म्हणाले..Vinay Kore Allegations Satej Patil : गोकुळमध्ये पैशांची पाकिटे वाटल्याचा सतेज पाटलांवर विनय कोरेंचा थेट आरोप; २५ उमेदवारांच्या नावाने पाकिटे असल्याचा दावा.आबाजींच्या भूमिकेकडे लक्षगोकुळ दूध संघात विश्वास पाटील यांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ संचालक म्हणून काम केले आहे. संघाच्या राजकारणातील त्यांचा अनुभव आणि ठरावधारकांमधील संपर्क यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. गोकुळमध्ये त्यांच्याकडे सर्वाधिक ठराव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.