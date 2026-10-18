Gokul Milk Union Election 2026 : गोकुळच्या मतदान केंद्रावर सुरक्षा व्यवस्थेचे तीनतेरा; मतपत्रीकेचे फोटो व्हायरल, नजर चुकवून मोबाईलवर काढले फोटो

Gokul Election Controversy : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी रविवारी (ता. १८) चुरशीने मतदान पार पडले. काही मतदान केंद्रांवर मतदारांचा उत्साह आणि राजकीय चुरस दिसून आली, तर काही ठिकाणी शांततेत मतदान झाले. मात्र, या निवडणुकीत मतदानाच्या आकड्यांबरोबरच मतदान केंद्रातील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. मतदान केंद्रात मोबाईल नेण्यास बंदी असतानाही काही ठरावधारकांनी नजर चुकवून मोबाईल नेले. मतदान केल्यानंतर छायाचित्रे काढून ती समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे मतदानाची गोपनीयता राखण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..मोबाईल बंदी असतानाही छायाचित्रे कशी काढली?मतदान केंद्रात मोबाईल नेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मतदानाची गोपनीयता अबाधित राहावी, यासाठी अशा प्रकारची खबरदारी घेणे अपेक्षित असते. मात्र, काही ठरावधारकांनी नजर चुकवून मोबाईल मतदान केंद्रात नेल्याचे आणि मतदान केल्यानंतर छायाचित्रे काढल्याचे प्रकार समोर आले. आपण कोणाला मतदान केले, हे दर्शविणारी छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याने या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली..समाजमाध्यमांवर सुमारे २५ ठरावधारकांनी मतदान केल्याचे छायाचित्रे व्हायरल झाल्याची चर्चा आहे. या छायाचित्रांमुळे मतदान केंद्रात मोबाईल बंदीची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मतदान केंद्रात मोबाईल नेण्यास बंदी असताना तो आत कसा गेला? मतदान करताना छायाचित्रे काढली जात असताना संबंधित यंत्रणेचे लक्ष का गेले नाही? अशा प्रश्नांमुळे मतदान केंद्रातील सुरक्षा व्यवस्थेची चर्चा सुरू झाली आहे..मतदानाची गोपनीयता राखण्याचे आव्हानसहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत ठरावधारकांचे मतदान निर्णायक ठरत असल्याने प्रत्येक मताला महत्त्व असते. अशा परिस्थितीत मतदानाची गोपनीयता राखणे ही निवडणूक यंत्रणेची महत्त्वाची जबाबदारी असते. मतदान केंद्रात मोबाईल वापरावर बंदी असतानाही छायाचित्रे प्रसारित होत असतील, तर नियमांची अंमलबजावणी कितपत काटेकोरपणे झाली, याची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.सायंकाळी ४.३० पर्यंत ९९.७४ टक्के मतदानगोकुळच्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का दिवसभर वाढत राहिला. सायंकाळी ४ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत एकूण ५ हजार ४१८ मतांपैकी ५ हजार ४०४ ठरावधारकांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी ९९.७४ टक्क्यांवर पोहोचली. उर्वरित ठरावधारकांनीही मतदान करावे, यासाठी अखेरच्या टप्प्यात हालचाली सुरू होत्या. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत १०० टक्के मतदान होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.