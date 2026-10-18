कोल्हापूर

Gokul Election Voting Percentage : गोकुळसाठी ९९.९६ % मतदान; सतेज पाटील, हसन मुश्रीफांची प्रतिष्ठा पणाला, उद्या मतमोजणी, कोण मारणार बाजी?, तालुका निहाय आकडेवारी

Gokul Election Counting : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीत ९९.९६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. सतेज पाटील की हसन मुश्रीफ यांच्या गटाला यश मिळणार, याची उत्सुकता वाढली असून उद्या निकाल जाहीर होणार आहे. वाचा तालुकानिहाय मतदानाचा तपशील.
Gokul Election Voting Percentage Satej Patil vs Hasan Mushrif

Gokul Election Voting Percentage Satej Patil vs Hasan Mushrif

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Satej Patil vs Hasan Mushrif : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. (गोकुळ) संचालक मंडळाच्या सन २०२६ ते २०३१ या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात तब्बल ९९.९६ टक्के विक्रमी मतदान पार पडले. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंकडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडल्या होत्या; मात्र प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कुठेही अनुचित प्रकार न घडता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

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