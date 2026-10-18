Gokul Election Voting Percentage : गोकुळसाठी ९९.९६ % मतदान; सतेज पाटील, हसन मुश्रीफांची प्रतिष्ठा पणाला, उद्या मतमोजणी, कोण मारणार बाजी?, तालुका निहाय आकडेवारी

Satej Patil vs Hasan Mushrif : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. (गोकुळ) संचालक मंडळाच्या सन २०२६ ते २०३१ या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात तब्बल ९९.९६ टक्के विक्रमी मतदान पार पडले. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंकडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडल्या होत्या; मात्र प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कुठेही अनुचित प्रकार न घडता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली..एकाकी झुंज विरुद्ध महायुतीची वज्रमूठया निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी एकाकी झुंज लढवली. तर त्यांच्याविरोधात महायुतीकडून पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, शौमिका महाडिक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार विनय कोरे या दिग्गज नेत्यांनी मोठी मोर्चेबांधणी करत सतेज पाटील यांच्यासमोर तगडे आव्हान उभे केले होते. गेल्या ६ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय घमासानाला आणि आरोप-प्रत्यारोपांना आज मतदानाने पूर्णविराम मिळाला आहे. दोन्ही गटांनी आपल्या ठरावधारकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी वाहनांपासून ते इतर सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या..तालुका निहाय झालेली मतदानाची सविस्तर आकडेवारी (सकाळी ८.०० ते सायं. ५.००)गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत १२ तालुक्यांतील एकूण ५ हजार ४१८ मतदारांपैकी ५ हजार ४१६ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण मतदानाची टक्केवारी ९९.९६ टक्के झाली. करवीर, कागल, गगनबावडा, चंदगड, पन्हाळा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, शिरोळ आणि हातकणंगले या तालुक्यांत १०० टक्के मतदान झाले. आजरा तालुक्यात ९९.६७ टक्के, तर गडहिंग्लज तालुक्यात ९९.७५ टक्के मतदानाची नोंद झाली..तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार, आजरा येथे ३०५ मतदारांपैकी ३०४ जणांनी मतदान केले. करवीरमध्ये ८६५, कागलमध्ये ६१९, गगनबावड्यात १३१, चंदगडमध्ये ४२३, पन्हाळ्यात ५१३, भुदरगडमध्ये ५९३, राधानगरीमध्ये ६९९, शाहूवाडीमध्ये ४४०, शिरोळमध्ये २७० आणि हातकणंगलेमध्ये १६१ मतदारांनी मतदान केले. गडहिंग्लजमध्ये ३९९ मतदारांपैकी ३९८ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण मतदानामध्ये ४ हजार ३८ पुरुष आणि १ हजार ३७८ महिला मतदारांचा समावेश आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.उद्या मतमोजणी; कौल कोणाला मिळणार?तब्बल १० तालुक्यांमध्ये १००% मतदान झाले असून केवळ आजरा आणि गडहिंग्लजमध्ये प्रत्येकी १-१ मतदान कमी झाल्याने एकूण ९९.९६% नोंद झाली आहे. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या निवडणुकीत काही प्रमाणात 'क्रॉस व्होटिंग' (Cross Voting) होण्याचा धोका वर्तवला जात असल्याने निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.उद्या सकाळी ८.०० वाजल्यापासून मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून, दुपारी १.०० वाजेपर्यंत गोकुळवर कोणाची सत्ता येणार आणि निकालाची दिशा काय असेल, हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.