Gokul Chairman Controversy : 'गोकुळ'च्या माध्यमातून सहकाराच्या गाभ्यावरच घाला; सतेज पाटलांचं थेट संपादक, पत्रकारांना पत्र; 'महायुती'च्या संचालकांनाही केलं आवाहन

कोल्हापूर : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपण नेहमीच सत्याची बाजू मांडली आहे. म्हणूनच विश्वासाने हे पत्र लिहित (Satej Patil letter to Maharashtra journalists) आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील यांची निःस्वार्थ सेवा, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचे नेटके नियोजन आणि वैकुंठभाई मेहता यांची नैतिक शिस्त यांतून महाराष्ट्रात सहकार उभा राहिला. शेतकरी हाच संस्थेचा खरा मालक असावा, हेच या सर्वांचे स्वप्न होते. आज ‘गोकुळ’च्या माध्यमातून सहकाराच्या या गाभ्यावरच घाला घातला जात असल्याची खंत व्यक्त करणारे पत्र आमदार सतेज पाटील यांनी राज्यातील संपादक आणि पत्रकारांना दिले..आमदार पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘आपणास माहिती आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागांवर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिले. मात्र, २९ ऑक्टोबरच्या अध्यक्ष निवड सभेला महायुतीचे सर्व १२ संचालक जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिले आणि गणपूर्तीच्या तांत्रिक कारणावर सभा तहकूब झाली. पराभव मान्य करण्याऐवजी प्रक्रियाच अडवण्याचा हा प्रकार आहे. जनतेचा कौल तांत्रिक कारणांनी रोखला जात असेल, तर मतदानाला अर्थ काय उरतो? लोकांनी दिलेल्या सर्वमान्य कौलाला काय अर्थ राहतो?.Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट.'गोकुळ’मध्ये प्रशासकीय काळात तोटा वाढत असताना दुष्काळ आणि चाऱ्याच्या प्रश्नासमोर निर्णय घेणारे लोकनियुक्त मंडळच ‘गोकुळ’मध्ये अस्तित्वात नाही, हे महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणे आहे. आम्ही विरोधी संचालकांनाही नम्र आवाहन केले आहे की, शेतकऱ्यांचा कौल स्वीकारा, पुढील १० नोव्हेंबर २०२६ ला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला उपस्थित राहावे’, असे आवाहनही आमदार पाटील यांनी केले आहे..स्वीकृत सदस्यांमार्फत लोकशाहीची गळचेपी शक्य‘गोकुळ’मधील बहुमतासाठी कायदा बदलण्याची किंवा शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ फिरवण्याची चर्चा होत असेल, तर मग निवडणुका घ्यायच्याच कशाला? आज ‘गोकुळ’साठी आणलेला असाच कायदा उद्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही येऊ शकतो आणि स्वीकृत सदस्यांमार्फत लोकशाहीची गळचेपी केली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.