कोल्हापूर

Gokul Dairy Election BJP Kolhapur : गोकुळ दूध संघात मुश्रीफ वरचढ की महाडिक?, भाजप शक्तिप्रदर्शनाने ठराव करणार दाखल; महाडिक गटाकडून स्पष्टीकरण

Gokul Milk Sangh : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठराव दाखल करण्यास सुरुवात झाली असून भाजप शक्तिप्रदर्शनाने ठराव दाखल करणार आहे.
Gokul Dairy Election BJP Kolhapur mushrif vs mahadik

Gokul Dairy Election BJP Kolhapur mushrif vs mahadik

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Politics Cooperative Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवणाऱ्या ठरावांच्या संख्येवरून राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या गटाकडून दोन हजार ठराव दाखल झाल्याचा दावा केल्यानंतर आता भाजपनेही स्वतंत्रपणे शक्तिप्रदर्शन करत मोठ्या प्रमाणावर ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये महायुतीत मुश्रीफ गट वरचढ ठरणार की महाडिक गट आपली ताकद दाखवणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

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