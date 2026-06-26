Gokul Dairy Election BJP Kolhapur : गोकुळ दूध संघात मुश्रीफ वरचढ की महाडिक?, भाजप शक्तिप्रदर्शनाने ठराव करणार दाखल; महाडिक गटाकडून स्पष्टीकरण

Kolhapur Politics Cooperative Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवणाऱ्या ठरावांच्या संख्येवरून राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या गटाकडून दोन हजार ठराव दाखल झाल्याचा दावा केल्यानंतर आता भाजपनेही स्वतंत्रपणे शक्तिप्रदर्शन करत मोठ्या प्रमाणावर ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये महायुतीत मुश्रीफ गट वरचढ ठरणार की महाडिक गट आपली ताकद दाखवणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी जिल्हाभरात ठराव गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाने महायुती म्हणून ही निवडणूक एकत्रित लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विविध दूध संस्था आणि प्रतिनिधींशी संपर्क साधून ठराव गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..या सर्व ठरावांचे सामूहिक शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी २९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता कोल्हापुरातील महासैनिक दरबार हॉल येथे भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यानंतर ठरावधारकांच्या उपस्थितीत रॅलीच्या स्वरूपात सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयात ठराव दाखल करण्यात येणार आहेत..या मेळाव्याला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार शिवाजीराव पाटील, राहुल आवाडे, माजी मंत्री भरमूअण्णा पाटील, दीपक पाटील, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, प्रकाश आवाडे, समरजितसिंह घाटगे, भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा तथा गोकुळच्या माजी संचालिका शौमिका महाडिक, माजी संचालक अंबरीश घाटगे, धैर्यशील देसाई, विश्वास जाधव, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, गडहिंग्लजच्या माजी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, शिवशंकर हत्तरगी, प्रकाश चव्हाण, अशोकराव चराटी (अण्णा), पद्मजा आपटे, उमेश आपटे, संजय सावंत, पी. जी. शिंदे, प्रताप पाटील कावणेकर, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, विजय महाडिक यांच्यासह महायुतीतील अनेक पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत..आमदार अमल महाडिक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देताना, ज्या संस्था प्रतिनिधींनी यापूर्वीच सहाय्यक निबंधक कार्यालयात ठराव दाखल केले आहेत, त्यांनीही या मेळाव्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे..Hasan Mushrif Gokul Milk : गोकुळ दूध संघात हसन मुश्रीफांनी ताकद दाखवली, २ हजार ठराव केले दाखल; सगळ्यांना पर्यटनासाठी नेणार, हॉटेल पॉलिटिक्स सुरू.दरम्यान, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या गटाकडून दोन हजार ठराव दाखल झाल्याचा दावा केल्यामुळे महायुतीतील राजकीय समीकरणांना वेग आला आहे. आता भाजपकडून किती ठराव दाखल होतात आणि त्यातून महाडिक गट आपली ताकद कितपत सिद्ध करतो, यावर आगामी संचालक मंडळाच्या जागावाटपाचे गणित अवलंबून राहणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे २९ जूनचे शक्तिप्रदर्शन आणि त्यातून उघड होणारी आकडेवारी गोकुळच्या निवडणुकीतील पुढील राजकीय दिशा निश्चित करणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.