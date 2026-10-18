कोल्हापूर

Gokul Election: गोकुळ’साठी आज चुरशीने मतदान, सहा बोटांना शाई शक्य

Gokul Election, Kolhapur Milk Union, Voting : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज १८ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिंगणात आहेत.
Voters Prepare to Cast Ballots in the Kolhapur Gokul Milk Union Election

Voters Prepare to Cast Ballots in the Kolhapur Gokul Milk Union Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: जिल्हा दूध संघा (गोकुळ) साठी उद्या (ता. १८) मतदान होणार आहे. त्यामुळे मंत्री, आमदार, खासदार, माजी आमदार-खासदार यांच्या इच्छा-आकांक्षा उद्या मतपेटीत बंद होणार आहेत. थेट लढतीत २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिगंणात आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील विविध ३५ केंद्रांवर सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच दरम्यान पाच हजार ४१८ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. सुमारे दीडशे पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. मतमोजणी सोमवारी (ता.१९) होणार आहे. दरम्यान, दिवसभरात रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहातून सर्व केंद्रांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना साहित्यासह रवाना करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Gokul Election
Voting
Kolhapur milk prices

Related Stories

Saundatti bhandara oath controversy
Gokul Milk Union Vote Counting kolhapur
Hasan Mushrif appeal to Karveer voters
Gokul election Kolhapur final voter list
Marathi News Esakal
www.esakal.com