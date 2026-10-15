Gokul Milk Union Vote Counting : प्रशासनाच्या नव्या निर्णयाने गोकुळच्या मतमोजणी यंदा ट्वीस्ट, क्रॉस व्होटींग झालेलं समजणार नाही? तालुकानिहाय आकडेवारी समजणे कठीण

Gokul Election Counting Process : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत यंदा मतमोजणीवेळी सर्व तालुक्यांतील मतपत्रिका एकत्र करून मोजल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कोणत्या तालुक्यात क्रॉस व्होटिंग झाले, याचा नेमका अंदाज बांधणे कठीण होणार आहे. दरम्यान, १८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील ३५ मतदान केंद्रांवर ५ हजार ४१८ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिंगणात असून, १९ ऑक्टोबरला सकाळी आठ वाजल्यापासून कसबा बावडा येथील शासकीय बहुउद्देशीय सभागृहात मतमोजणी होणार आहे..गोकुळ निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमानुसार पार पाडावी. कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची दक्षता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश डॉ. राठोड यांनी दिले.निवडणुकीत सर्वसाधारण मतदारसंघातून २० सदस्य निवडले जाणार असून, त्यासाठी ४० उमेदवार रिंगणात आहेत. महिला प्रतिनिधींच्या दोन जागांसाठी चार, तर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती-विशेष मागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिनिधींच्या प्रत्येकी एका जागेसाठी दोन उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत..या निवडणुकीसाठी पाच स्वतंत्र रंगांच्या मतपत्रिका वापरण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारण मतदारसंघासाठी पांढरी, महिला प्रतिनिधींसाठी गुलाबी, इतर मागास प्रवर्गासाठी फिकट हिरवी, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती-विशेष मागास प्रवर्गासाठी फिकट पिवळी, तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिनिधींसाठी फिकट निळी मतपत्रिका असेल.पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश दिले. मतदान केंद्रांवर नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी आणि मतदारांनाच प्रवेश द्यावा. मतदारांची ओळख पडताळणी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले..Gokul Milk Sangh Politics : गोकुळ दूध संघ निवडणूक बिगुल वाजले, प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू, 'या' महिन्यात धुरळा.तालुकानिहाय मतदान केंद्रे व मतदारसंख्याआजरा दोन केंद्रे, ३०५ मतदार; करवीर पाच केंद्रे, ८६५; कागल चार केंद्रे, ६१९; गगनबावडा एक केंद्र, १३१; गडहिंग्लज तीन केंद्रे, ३९९; चंदगड तीन केंद्रे, ४२३; पन्हाळा तीन केंद्रे, ५१३; भुदरगड चार केंद्रे, ५९३; राधानगरी चार केंद्रे, ६९९; शाहूवाडी तीन केंद्रे, ४४०; शिरोळ दोन केंद्रे, २७०; हातकणंगले एक केंद्र, १६१. मतदान केंद्र क्रमांक २९, राधानगरी येथे सर्वाधिक १८२ मतदार, तर केंद्र क्रमांक ३४, शिरोळ येथे सर्वांत कमी १२९ मतदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.