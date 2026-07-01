Gokul Election Resolution Controversy : गोकुळ निवडणुकीत पात्र ठराव ४४४८, तर नेत्यांनी दाखल केले तब्बल ७४०४ ठराव, फुगलेला आकडा कुणाचा?

Gokul Milk Sangh News : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून विविध राजकीय गटांनी ठराव दाखल करण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. मात्र, ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया संपत असतानाच समोर आलेल्या आकड्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे..गोकुळ दूध संघाकडून एकूण ४४४८ ठराव पात्र (ग्राह्य) असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, विविध राजकीय गटांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीची बेरीज तब्बल ७४०४ इतकी होत आहे. त्यामुळे पात्र ठरावांपेक्षा सुमारे २९५६ ठराव अधिक कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. फुगलेला आकडा नेमका कोणत्या गटाचा आहे, याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..गोकुळ दूध संघावर गेल्या पाच वर्षांपासून माजी मंत्री सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गटाची सत्ता होती. कार्यकाळ संपल्यानंतर संघावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ठराव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १ जुलैपर्यंत ठराव दाखल करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात गोकुळ निवडणुकीचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, विविध गटांनी आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करत मोठ्या संख्येने ठराव जमा केल्याचा दावा केला. त्यानुसार मंत्री हसन मुश्रीफ गटाने २०६५, शिवसेनेच्या शिंदे गटाने १५१२, भाजप आणि महाडिक गटाने १४३१, जनस्वराज्य पक्षाचे विनय कोरे गटाने ५४५, तर सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १८५१ ठराव दाखल केल्याचा दावा केला. या सर्व आकड्यांची एकूण बेरीज ७४०४ इतकी होते..Hasan Mushrif Gokul Milk : गोकुळ दूध संघात हसन मुश्रीफांनी ताकद दाखवली, २ हजार ठराव केले दाखल; सगळ्यांना पर्यटनासाठी नेणार, हॉटेल पॉलिटिक्स सुरू.मात्र, गोकुळ दूध संघाकडून पात्र ठरावांची संख्या ४४४८ आहे. यामुळे दोन्ही आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे काही ठरावांची दुबार नोंद झाली आहे का? एखाद्या गटाने राजकीय ताकद दाखवण्यासाठी आकडे फुगवून सांगितले आहेत का? की अपात्र ठरावांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. अधिकृत आकडेवारी समोर आल्यानंतरच या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत..दरम्यान, गोकुळ निवडणुकीवर परिणाम करणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. गोकुळशी संबंधित ४२७ दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा निर्णय विभागीय दुग्ध निबंधकांनी घेतला होता. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार असल्याने सतेज पाटील गटाशी संबंधित संस्थांनी सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.