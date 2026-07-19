कोल्हापूर

Kolhapur Gokul: गोकुळमध्ये 410 दूध संस्थांवर कारवाईचा वाद; संतप्त प्रतिनिधींचा प्रशासकांना घरावर मोर्चाचा इशारा

Dairy societies oppose disqualification notices: गोकुळमधील ४१० दूध संस्थांना अपात्र ठरवण्याच्या नोटिसांवर संतप्त प्रतिनिधींचा संताप; अमूलला चालना देण्यासाठी गोकुळ मोडण्याचा आरोप, नोटिसा मागे न घेतल्यास प्रशासकांच्या घरावर गुरा-ढोरांसह मोर्चाचा इशारा
Tensions Rise at Gokul Milk Union as Dairy Societies Demand Withdrawal of Notices

Tensions Rise at Gokul Milk Union as Dairy Societies Demand Withdrawal of Notices

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ‘गोकुळ’चे प्रशासकीय अध्यक्ष प्रदीप मालगावे यांना सिंधुदुर्गनंतर कोल्हापूरचे जिल्हा उपनिबंधक होण्याचे बक्षीस मिळवायचे आहे. यासाठी त्यांनी राजकीय वरहस्तांकडून जिल्ह्यातील ४१० दूध संस्था अपात्र ठरवून गोकुळ मोडून काढण्याची सुपारी घेतली आहे. अमूल दूध संघ वाढवण्यासाठी गोकुळ मोडून काढणार आहात काय? मालगावे यांनी दूध संस्था अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेल्या नोटीस तत्काळ मागे घेतल्या नाही तर गुरा-ढोरांसह मालगावे यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा गोकुळ संलग्न ४१० दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आज दिला.

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