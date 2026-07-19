Kolhapur Gokul: गोकुळमध्ये 410 दूध संस्थांवर कारवाईचा वाद; संतप्त प्रतिनिधींचा प्रशासकांना घरावर मोर्चाचा इशारा

कोल्हापूर: ‘गोकुळ’चे प्रशासकीय अध्यक्ष प्रदीप मालगावे यांना सिंधुदुर्गनंतर कोल्हापूरचे जिल्हा उपनिबंधक होण्याचे बक्षीस मिळवायचे आहे. यासाठी त्यांनी राजकीय वरहस्तांकडून जिल्ह्यातील ४१० दूध संस्था अपात्र ठरवून गोकुळ मोडून काढण्याची सुपारी घेतली आहे. अमूल दूध संघ वाढवण्यासाठी गोकुळ मोडून काढणार आहात काय? मालगावे यांनी दूध संस्था अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेल्या नोटीस तत्काळ मागे घेतल्या नाही तर गुरा-ढोरांसह मालगावे यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा गोकुळ संलग्न ४१० दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आज दिला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.गोकुळ प्रशासकांनी ४१० दूध संस्थांना तुमचे सभासदत्व रद्द का करू नये, यासाठी नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या दूध संस्था प्रतिनिधींनी आज गोकुळवर मोर्चा काढत कार्यालयात उपस्थित नसलेल्या प्रशासकांना फोन करून धारेवर धरले. दूध संस्था प्रतिनिधी विलास पाटील म्हणाले, ‘ज्या दूध संस्थांना नोटीस पाठवल्या आहेत. त्या गुन्हेगार आहेत का? आम्ही कुठे चोऱ्या केल्या आहेत की दरोडे घातला आहेत. .निवडणुका लागल्यानंतर तुम्ही मुद्दाम करत आहात. आमच्या ४१० दूध संस्था आठवड्याला लाखो लिटर दूध पुरवठा करतात. राजकीय दबावापोटी तुम्ही काय करत असला तर खपवून घेणार नाही. दूध संकलन पूर्ण केले असतानाही तुम्ही अमूल वाढवण्यासाठी गोकुळ मोडून काढता काय?’ सुनील पाटील म्हणाले, ‘आंदोलनात ज्येष्ठ दूध उत्पादक आमच्यासोबत आहेत. या ज्येष्ठ उत्पादकांचे काही बरे वाईट झाले तर तुमच्यावर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल.’ दरम्यान, गोकुळच्या वतीने अनिल चौधरी यांनी निवेदन स्वीकारले..शेणाच्या बुट्ट्या घेऊनच घरात घुसणारप्रशासकांनी प्रामाणिकपणे दूध संकलन करणाऱ्या दूध संस्थांना अपात्र ठरवण्याचे धाडस करू नये. प्रशासकांनी वेळेत योग्य तो निर्णय घ्यावा, नाहीतर शेणाच्या बुट्ट्या घेऊनच तुमच्या घरात घुसू असा इशारा श्रीदेवी पाटील यांनी श्री. मालगावे यांच्याशी फोनवरून बोलताना दिला..‘त्या’ राजकीय वरदहस्तांची निवडणुकीत वाट लावू४१० संस्थांकडे एक हजार ठरावदार मतदार आहेत. या संस्था राजकीय हेतूपोटी अपात्र ठरवल्या तर, मालगावे यांच्या मागे असणाऱ्या राजकीय वरदहस्ताची मतदानावेळी वाट लावल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही संस्था प्रतिनिधींनी दिला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. न्यायालयाच्या आणि जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसारच ४१० संस्थांना नोटीस दिली आहे. या संस्थांचे दूध संकलन किंवा त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा बंद केल्या जाणार नाहीत. दरम्यान, त्या मतदानास पात्र किंवा अपात्र ठरणार याचा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक घेतील. - प्रदीप मालगावे, प्रशासक, गोकुळ दूध संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.