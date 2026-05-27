Gokul Milk Halal Clarification : गोकुळ दूध संघाने हलाल प्रमाणपत्र का घेतलं? परिपत्रकाद्वारे केला खुलासा; 'हलाल' शब्दाचा अर्थही सांगितला

halal certificate explanation : गोकुळ दूध संघाच्या उत्पादनांना देण्यात आलेल्या हलाल प्रमाणपत्रावरून सोशल मीडियात विविध चर्चा सुरू असताना, गोकुळ प्रशासनाने याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. हलाल प्रमाणपत्र हे कोणत्याही धार्मिक प्रचाराशी संबंधित नसून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक असलेले गुणवत्ता आणि प्रक्रियाविषयक मानक असल्याचे संघाने म्हटले आहे..गोकुळ प्रशासनाच्या माहितीनुसार, 'हलाल' या शब्दाचा अर्थ 'वैध' किंवा 'परवानगी असलेले' असा असून, उत्पादन प्रक्रियेत कोणतेही प्रतिबंधित अथवा मांसयुक्त घटक वापरलेले नाहीत याची खात्री या प्रमाणपत्राद्वारे केली जाते. डेअरी उद्योगातील लोणी, चीज, तूप, मिल्क पावडर आदी उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अॅडिटिव्ह्ज, फ्लेवर्स व संरक्षक घटकांची तपासणी करून हे प्रमाणपत्र दिले जाते..संघाने स्पष्ट केले की, गोकुळकडे आधीपासूनच FSSAI, ISO 22000 आणि HACCP यांसारखी गुणवत्ता व सुरक्षिततेची प्रमाणपत्रे आहेत. हलाल प्रमाणपत्र हे त्याच धर्तीवरील आणखी एक निर्यातक्षम मानक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.गोकुळ दूध संघात हलाल प्रमाणपत्र प्रणालीची अंमलबजावणी सन २०१८ पासून करण्यात आली असून, सध्याचे प्रमाणपत्र डिसेंबर २०२७ पर्यंत वैध असल्याची माहिती देण्यात आली. गल्फ देशांसह अनेक इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य मानले जाते. विशेषतः सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार आणि कुवेत या देशांमध्ये अशा प्रमाणपत्राशिवाय निर्यातीला परवानगी मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले..गोकुळ दूध संघाने तुर्की, जॉर्डन, सिरिया, बांगलादेश यांसह विविध देशांमध्ये दूध पावडर निर्यात केल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच, भारतीय दुग्धजन्य उत्पादनांना गल्फ देशांमध्ये मोठी मागणी असल्याने विपणन विभागाकडे सातत्याने चौकशी होत असल्याचे संघाने म्हटले आहे.दरम्यान, अमूल आणि मदर डेअरी यांसारख्या देशातील प्रमुख सहकारी दूध संघांनीही निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र स्वीकारल्याचा दावा गोकुळ प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र उद्योग क्षेत्रात सर्वसाधारण व्यावसायिक मानक बनल्याचेही सांगण्यात आले..निर्यात वाढल्यास संघाला परकीय चलन मिळून आर्थिक लाभ होतो आणि त्याचा फायदा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अधिक दर व सुविधा स्वरूपात होऊ शकतो, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातवाढ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठीही फायदेशीर ठरू शकते, असे मत व्यक्त करण्यात आले.या संपूर्ण विषयाकडे धार्मिक नव्हे तर आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे आवाहन गोकुळ प्रशासनाने केले आहे.