Gokul Milk Politics : गोकुळमध्ये पडद्यामागे राजकीय घडामोडी; अध्यक्ष निवडीआधी संचालकांना घरातून उचललं; सतेज पाटलांचे १३ संचालक सहलीवर, महायुतीचे संचालक गोव्याला जाणार?

Gokul President Election : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची तारीख जवळ येत असताना जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अध्यक्ष निवडीच्या सभेतील कोरमचा पेच आणि ऐनवेळी कोणताही दगाफटका होऊ नये, यासाठी दोन्ही आघाड्यांनी आपल्या नवनिर्वाचित संचालकांना सहलीवर पाठवण्याची रणनीती आखली आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे १३ संचालक शुक्रवारी कर्नाटकातील आप्पाचीवाडी येथे हलसिद्धनाथाचे दर्शन घेऊन सहलीवर रवाना झाले. तर महायुतीचे १२ संचालक रविवारी गोव्याला जाणार आहेत. त्यामुळे २९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी दोन्ही बाजूंनी आपापले संचालक एकत्र ठेवण्यावर भर दिला जात आहे..कोरमचा पेच कायमगोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीसाठी होणाऱ्या सभेत कोरमचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. संघाच्या पोटनियमानुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. समविचारी आघाडीकडे १३ संचालक असल्याने त्यांना कोरम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका संचालकाची उपस्थिती आवश्यक आहे. दुसरीकडे, महायुतीकडे १२ संचालक असल्याने त्यांनाही कोरमसाठी दोन अतिरिक्त संचालकांची गरज भासणार आहे.या गणितामुळे अध्यक्ष निवडीच्या सभेला कोण उपस्थित राहणार, कोण अनुपस्थित राहणार आणि दोन्ही आघाड्या कोरम पूर्ण करण्यासाठी काय रणनीती आखणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार की या प्रक्रियेत राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार, याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..दोन्ही आघाड्यांकडून संचालकांची एकजूटसमविचारी आघाडीचे १३ संचालक शुक्रवारी कर्नाटकातील आप्पाचीवाडी येथे हलसिद्धनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी गेले. दर्शनानंतर त्यांना पुढील सहलीवर पाठवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, महायुतीचे १२ संचालक रविवारी गोव्याला जाणार आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही आघाड्यांच्या या सहलींना राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर आता अध्यक्षपदावर आपला उमेदवार निवडून आणण्याचे आव्हान समविचारी आघाडीसमोर आहे. तर निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत महायुतीची भूमिका काय राहणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. दोन्ही आघाड्यांकडून संचालकांची जुळवाजुळव आणि उपस्थितीचे गणित मांडले जात असताना २९ ऑक्टोबरच्या सभेत नेमके काय घडणार, याची उत्सुकता वाढली आहे..Gokul Chairman Election Satej Patil : गोकुळमध्ये कोरमचा पेच सुटणार? गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालक एकत्र येतील; सतेज पाटलांना विश्वास.गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड ही केवळ पदाची निवड न राहता जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीच्या दिवसापर्यंत दोन्ही आघाड्यांच्या हालचालींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.