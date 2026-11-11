कोल्हापूर

Gokul Milk Union History : ‘गोकुळ’ची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत किती अध्यक्ष झाले; पहिल्यांदाच चंदगडला अध्यक्षपदाचा मान, पाहा संपूर्ण यादी

Gokul Dairy Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची स्थापना १६ मार्च १९६३ रोजी झाली. आतापर्यंत संघाला किती अध्यक्ष लाभले? पाहा सर्व अध्यक्षांची नावे आणि कार्यकाळ.
Gokul Milk Union History kolhapur

Gokul Milk Union History kolhapur

esakal

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
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Gokul Milk Union Presidents : गोकुळ दूध संघाच्या स्थापने पासून पहिल्यांदाच अध्यक्ष होण्याचा मान चंदगड तालुक्याला मिळाला आहे. शासन नियुक्त संचालकांच्या मतावर आज चंदगडचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. राजेश पाटील हे गोकुळचे १६ वे अध्यक्ष आहेत. तर प्रशासकांचा कालावधीसहीत ते १८ वे अध्यक्ष झाले आहेत.

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