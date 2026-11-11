Gokul Milk Union History : ‘गोकुळ’ची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत किती अध्यक्ष झाले; पहिल्यांदाच चंदगडला अध्यक्षपदाचा मान, पाहा संपूर्ण यादी

Gokul Milk Union Presidents : गोकुळ दूध संघाच्या स्थापने पासून पहिल्यांदाच अध्यक्ष होण्याचा मान चंदगड तालुक्याला मिळाला आहे. शासन नियुक्त संचालकांच्या मतावर आज चंदगडचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. राजेश पाटील हे गोकुळचे १६ वे अध्यक्ष आहेत. तर प्रशासकांचा कालावधीसहीत ते १८ वे अध्यक्ष झाले आहेत..आजपर्यंत कोल्हापूर आणि कागलला दोन वेळा, करवीर तालुक्याला पाच वेळा, पन्हाळा, आजऱा, गडहिंग्लज आणि शिरोळ तालुक्याला प्रत्येकी एक वेळ, राधानगरीला दोन वेळा अध्यक्ष पद मिळाले आहे. राजेश पाटील (म्हाळेवाडी,ता.चंदगड) यांच्या निमित्ताने चंदगड तालुक्यातील अध्यक्षाचा कोरम पूर्ण करण्यात आला. राजेश पाटील हे चंदगडचे माजी आमदार आहेत. माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या बहिणीचे ते पती आहेत..आजपर्यंतचे अध्यक्ष आणि कालावधी गोकुळ ची स्थापना - १६/३/१९६३कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या, कोल्हापूर१) नारायण तुकाराम सरनाईक -- कोल्हापूर -१६.०३.१९६३ ते २८.०५.१९७१२) आनंदराव ज्ञानदेव पाटील (चुयेकर) -- चुये करवीर - २९.०५.१९७१ ते ०३.१२.१९९०३) श्री. अरूण दत्तात्रय नरके (एम.एसस्सी ॲग्री.) पन्हाळा बोरगाव - ०३.१२.१९९० ते १३.१२.२०००.Satej Patil Dhananjay Mahadik : भीमा कारखान्याची बिले, कामगारांचे पगार आधी द्या; मगच गोकुळवर बोला; सतेज पाटलांचा धनंजय महाडिकांना टोला.४) श्री. आनंदराव ज्ञानदेव पाटील (चुयेकर) चुये - २३.१२.२००० ते २१.११.२००१८५) श्री. रणजितसिंह विश्वनाथराव पाटील -- मुरगूड कागल - २१.११.२००१ ते ०६.१२.२००४६) श्री. विश्वासराव नारायण पाटील --- शिरोली दुमाला करवीर - ०६.१२.२००४ ते ०२.१२.२००६७) श्री. राजकुमार शंकरराव हत्तरकी ------------- हत्तरकी गडहिंग्लज - ०२.१२.२००६ ते २८.११.२००८८) श्री. रवींद्र पांडुरंग आपटे (एम. एसस्सी अॅग्री.) - आजरा २८.११.२००८ ते ३०.११.२०१०९) श्री. अरूण गणपतराव डोंगळे ------------घोटवडे राधानगरी ३०.११.२०१० ते ०७.१०.२०१३१०) श्री. दिलीपराव बाबुराव माने पाटील ---------शिरोळ - १७.१०.२०१३ ते ०७.०५.२०१५.Satej Patil Gokul News : शासन नियुक्त ४ संचालक फक्त तीन महिने राहणार, सतेज पाटलांनी सांगितली राजकारणापलीकडची गोष्ट.११) श्री. विश्वासराव नारायण पाटील -----शिरोली दुमाला करवीर - ०७.०५.२०१५ ते १४.०१.२०१९१२) श्री. रवींद्र पांडुरंग आपटे (एम.एसस्सी अॅग्री.) -------- आजरा - १४.०१.२०१९ ते १३.०५.२०२११३) श्री. विश्वासराव नारायण पाटील - शिरोली दुमाला करवीर - १४.०५.२०२१ ते २४.०५.२०२३१४) श्री. अरूण गणपतराव डोंगळे घोटवडे राधानगरी - २५.०५.२०२३ ते ३०.०५.२०२५१५) श्री. नविद हसन मुश्रीफ - कागल - ३०.०५.२०२५ ते ०३.०५.२०२६१६) श्री. संजयकुमार विश्वनाथ सुद्राक अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी मंडळ - ०४.०५.२०२६ ते ०७.०७.२०२६१७) श्री. प्रदीप महावीर मालगावे अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी मंडळ - ०८.०७.२०२६ ते १० ११.२०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.