Satej Patil statement : गोकुळचं राजकारण! सतेज पाटलांनी महाडिक काका पुतण्यांचा घेतला समाचार; ‘भावकीनं लक्षात ठेवावं’

Mahadik family politics : गोकुळवर महादेवराव महाडिक यांची सत्ता असताना मुख्यमंत्र्यांकडून कधीही राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही, असे मी माध्यमांशी बोललो याचा अर्थ महाडिक यांचा कारभार चोख होता किंवा त्यांच्या कारभाराला माझ्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले, असे अजिबात समजू नका. गोकुळला मल्टिस्टेट करून जिल्ह्यातील दूध संस्थांचे महत्त्व कमी करणे, महाडिकांच्या मालकीचे टँकर, पॅकिंगचा ठेका यासह अनेक कारनाम्यांच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला कंटाळूनच गेल्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी सत्तांतर केले होते. महाडिक कधी स्वतः संस्था काढत नाहीत, तर दुसऱ्यांनी काढलेल्या संस्था बळकवतात, हा इतिहास महाराष्ट्राला माहीत असल्याचा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना लगावला..खासदार महाडिक यांनी काल महाडिकांचा कारभार पारदर्शक असल्याने नेत्यांचा हस्तक्षेप नव्हता, अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांच्यावर केली होती. त्याला आमदार पाटील यांनी आज उत्तर दिले. आमदार पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, महाडिक यांनी गोकुळला मल्टिस्टेट करून जिल्ह्यातील दूध संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव आखला होता. भ्रष्टाचारी कारभाराला दूध उत्पादक कंटाळले होते..गोकुळच्या निवडणुकीत स्वाभिमानी सभासद महाडिक यांना पराभवाचा दणका देतील. महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सतेज पाटील यांच्या पाच ते सात जागा निवडून येतील, अशी दर्पोक्ती महाडिकांनी केली होती. महायुतीमधील तीन भावकीतील झाडून सारे नेते एका बाजूला असताना ३४ नगरसेवक निवडून आणून आम्ही ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे महाडिक यांनी ३४ आकडा लक्षात ठेवावा..धनंजय महाडिक यांनी कर्तृत्व सिद्ध करावेखासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पावणेतीन लाख मतांनी झालेल्या पराभवाच्या जखमा विसरू नये. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महाडिक यांनी किती नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आणले? हे जाहीर करावे. दुसऱ्याच्या जीवावर बहुमताची भाषा करणाऱ्या महाडिक यांनी स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करावे, अशीही टीका पाटील यांनी केली..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील, मंत्री मुश्रीफांचे एकत्र पॅनेल? उघडउघड विरोध की अंतर्गत मैत्री जपणार.‘राजाराम’चे गाळप नाही, ‘भीमा’वर मालमत्ता जप्तीची नोटीसरडीचा डाव खेळून सत्ता मिळवलेल्या राजाराम कारखान्यावर ३५६ कोटींचे कर्ज आहे. या हंगामात उसाचे एक कांडेही गाळप झाले नाही. याची जबाबदारी खासदार महाडिक यांनी घ्यावी. दुसरीकडे भीमा सहकारी साखर कारखान्याला सभासदांची ३० कोटींची देणी थकविल्याबद्दल साखर आयुक्तालयाने मालमत्ता जप्तीची नोटीस काढली आहे. ४७१ कोटींचे कर्जही भीमा कारखान्याने उचलले आहे. त्या कर्जाच्या व्याजाचे काय? हा प्रश्न आहे. आपल्या भ्रष्ट कारभाराने महाडिकांनी भीमा कारखाना मोडीत काढला असल्याची टीकाही सतेज पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.