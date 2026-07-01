कोल्हापूर

Kolhapur Gokul politics: गोकुळमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती! चेहरे तेच, फक्त विरोधक बदलले; पाच वर्षांपूर्वी महाडिक, आता सतेज पाटील लक्ष्य

Same leaders new political rivalry in Gokul election: गोकुळच्या रणांगणात पुन्हा महाडिक विरुद्ध सतेज पाटील; तीस वर्षांच्या सत्तासमीकरणांना लोकसभा-विधानसभेच्या पडसादांची जोड
Gokul Politics Comes Full Circle: Familiar Leaders, Changed Opposition

Gokul Politics Comes Full Circle: Familiar Leaders, Changed Opposition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-निवास चौगले

कोल्हापूर: जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत चेहरे तेच आहेत फक्त त्यांचे विरोधक बदलले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या विरोधात सर्वजण एकवटले होते. आज तेच सर्वजण काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्याविरोधात एकत्र आले आहेत. यानिमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. यातून राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र असत नाही, याची प्रचिती येत आहे. ‘गोकुळ’मध्ये सलग तीस वर्षांहून अधिक काळ माजी आमदार महादेवराव महाडिक, कै. पी. एन. पाटील व माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता होती.

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