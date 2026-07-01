Kolhapur Gokul politics: गोकुळमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती! चेहरे तेच, फक्त विरोधक बदलले; पाच वर्षांपूर्वी महाडिक, आता सतेज पाटील लक्ष्य

-निवास चौगलेकोल्हापूर: जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत चेहरे तेच आहेत फक्त त्यांचे विरोधक बदलले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या विरोधात सर्वजण एकवटले होते. आज तेच सर्वजण काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्याविरोधात एकत्र आले आहेत. यानिमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. यातून राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र असत नाही, याची प्रचिती येत आहे. ‘गोकुळ’मध्ये सलग तीस वर्षांहून अधिक काळ माजी आमदार महादेवराव महाडिक, कै. पी. एन. पाटील व माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता होती. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...त्यातही सर्व सूत्रे नेते म्हणून महाडिक यांच्याकडेच होती. दैनंदिन कामकाजासह अन्य महत्त्वाच्या निर्णयावर त्यांची मजबूत पकड होती. या जोरावरच त्यांनी लोकसभा, विधानसभेसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकेच्या निवडणुकीत आपला दबदबा ठेवला होता. निवडणूक कोणतीही असो, त्यात महाडिक यांचा पाठिंबा म्हणजे विजय निश्चित, असे समीकरण तयार झाल्याने अपवाद सोडला तर जिल्ह्याच्या राजकारणात असा एकही नेता राहिला नाही, त्यांनी महाडिक यांची मदत घेतली नाही..पण, काही वर्षांपूर्वी महाडिक-सतेज पाटील असा संघर्ष सुरू झाला. त्याचे पडसाद सर्वच निवडणुकीत उमटत गेले. त्यात पाच वर्षांपूर्वी झालेली ‘गोकुळ’ची निवडणूक लक्षवेधी ठरली. ‘गोकुळ’मधील महाडिक यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचा चंग बांधलेल्या पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार डॉ. विनय कोरे, माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह संघाशी संबंधित सर्वांची मोट बांधली. शेवटच्या क्षणी यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हेही सहभागी झाले. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सत्तेत असलेले सरकार आणि तगडे विरोधक यामुळे ‘गोकुळ’मधील महाडिक यांची सत्ता खालसा झाली..मध्यंतरी राज्याचे राजकारण बदलले, त्याचे जिल्ह्यातही पडसाद उमटले. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आले आणि ‘गोकुळ’च्या राजकारणाचीही समीकरणे बदलली. पाच वर्षांपूर्वी जे लोक महाडिक नको म्हणून एकत्र आले तेच आज आमदार सतेज पाटील यांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. प्रत्यक्ष निवडणुकीत कोण बाजी मारेल हे निकालादिवशी समजेल. पण, आता पूर्वी ज्यांनी महाडिक यांच्याविरोधात गळ्यात गळे घातले, तेच आज आमदार पाटील यांच्याविरोधात ताकदीने उभे आहेत. विशेष म्हणजे पुन्हा आमदार पाटील विरुद्ध महाडिक असेच चित्र या निवडणुकीत पाहायला मिळेल..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.लोकसभा, विधानसभेचे पडसादया घडामोडीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचेही संदर्भ आहेत. पाच वर्षांपूर्वी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ‘गोकुळ’मध्ये ज्यांनी आमदार सतेज पाटील यांना साथ दिली, त्यांच्या विरोधातच त्यांनी प्रचाराचे रान उठवले. अपवाद फक्त मंत्री मुश्रीफ होते. त्याचाही राग आज आमदार पाटील यांच्याविरोधात ‘गोकुळ’च्या मैदानात उतरलेल्या नेत्यांना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.