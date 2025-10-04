Kolhapur : सोनं घालून मिरवायचं दिवस गेले, भरचौकात महिलेची बोरमाळ हिसकावली अन्, एकाच दिवशी तीन घटना

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)भरचौक वाठार परिसरात महिलांवर चोरटे सक्रियसिंधू साठे व संगीता धोतरे यांच्याकडून अनुक्रमे गळ्यातील सोन्याची बोरमाळ व ३.५ तोळ्यांचे गंठण हिसकावले. कसबा बावडा मार्गावरही एक चोरट्यांचा प्रयत्न झाला.सदोष पद्धती व संशयितांचा वर्णनदोन्ही चोरटे ३०–३५ वयोगटाचे, हेल्मेट व काळा जॅकेट, पांढरा शर्ट, निळी पॅन्ट घालून आलेले आहेत. तासाभराच्या अंतरात तीनही घटना घडल्या असल्याने एकच संघटना असल्याचा संशय.गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील चोरींचा वाढता कलऑक्टोबरपूर्वी रंकाळा स्टॅंड व त्र्यंबोली, टेंबलाई परिसरातही महिलांचे दागिने हिसकावले गेले. नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे..Crime News Kolhapur : राजारामपुरीतील भरचौकात महिलेची सोन्याची बोरमाळ हिसकावणाऱ्या संशयितांनी वाठारजवळ अन्य एका महिलेच्या गळ्यातील साडेतीन तोळ्यांचे गंठण लुटले. शहरातून बाहेर पडताना याच चोरट्यांनी कसबा बावडा रस्त्यावरही एक प्रयत्न केला. दसऱ्या दिवशी सायंकाळनंतर लागोपाठ घडलेल्या तीन प्रकारांनी महिलांमध्ये खबराट निर्माण झाली. गेल्या काही दिवसांत महिलांचे दागिने हिसकावण्याचे प्रकार वाढल्याने चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे..घटनांबाबत माहिती अशी, सिंधू रवींद्र साठे (वय ४५, रा. पांजरपोळ परिसर) गुरुवारी सायंकाळी काम आटोपून घरी निघाल्या होत्या. त्या लकी बझारच्या पिछाडीस आल्या; तेव्हा भरधाव दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना अडवले. पाठीमागे बसलेल्या चोरट्याने गळ्यातील बोरमाळ हिसकावली. झटापटीत अर्धीच बोरमाळ घेऊन चोरटे पळून गेले. साठे यांनी आरडाओरडा सुरू केल्याने नागरीत धावत आले. मात्र, चोरटे पसार झाले होते..Kolhapur Politics : सतेज पाटील आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यात जुंपली, मागच्या दरवाजाने निवडून येणाऱ्यांना जनतेचे प्रश्न काय कळणार?.बेन्टेक्सची साखळी हिसकावली...कसबा बावडामार्गे पळून जाताना याच चोरट्यांनी महावीर महाविद्यालयासमोर एका महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सोनसाखळी तुटून पडल्याने दागिना बचावला. आठच्या सुमारास घडलेल्या घटनेवेळी गर्दी असल्याचे पाहून चोरटे पळाले. ही सोनसाखळी बेन्टेक्सची असल्याचे समोर आले. या कारणाने संबंधित महिलेने तक्रारही दिली नव्हती..तासाभरात वाठारमध्ये घटना....चोरटे कसबा बावडामार्गे महामार्गाकडे निघून गेले. रात्री सव्वाआठच्या सुमारास वाठार गावात संगीता मोहन धोतरे (४५) यांच्या गळ्यातील साडेतीन तोळ्यांचे गंठण चोरट्यांनी हिसकावून घेतले. दुचाकीवरून आलेले दोघेही संशयित काही मिनिटांत पसार झाले. त्यांनी दिलेले चोरट्यांचे वर्णन शहरातील सोनसाखळी चोरट्यांशी मिळतेजुळते असल्याने तीनही घटनांतील चोरटे एकच असल्याचा संशय बळावला आहे..हेल्मेट, काळे जॅकेट...दोन्ही चोरटे अंदाजे ३० ते ३५ वयोगटातीलच आहेत. पुढे बसलेल्याने हेल्मेट, काळे जॅकेट, निळी पॅन्ट घातली होती. मागे बसलेल्याने पांढरा शर्ट घातल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. तासाभराच्या अंतरात हे तीनही प्रकार घडल्याने पोलिस एकत्रित तपास करीत आहेत.रंकाळा स्टॅंडवरही दीड तोळ्यांचे मंगळसूत्र लुबाडलेरंकाळा स्टॅंड येथे बसमध्ये बसताना गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी उषा प्रकाश कांबळे (५०, रा. कळंबे तर्फ कळे, ता. करवीर) यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्यांचे मंगळसूत्र हिसकावले. ही घटना एक ऑक्टोबरला सायंकाळी घडली असली तरी शहरात गेल्या काही दिवसांत महिलांचे दागिने हिसकाविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्र्यंबोली यात्रेदिवशी म्हणजेच २७ सप्टेंबरला टेंबलाई उड्डाणपूल परिसरात देवीच्या पालखीत चोरट्यांनी शिरकाव केला. येथील दोन महिलांचे दागिने चोरीस गेल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.