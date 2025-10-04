कोल्हापूर

Kolhapur : सोनं घालून मिरवायचं दिवस गेले, भरचौकात महिलेची बोरमाळ हिसकावली अन्, एकाच दिवशी तीन घटना

Gold Chain Snatched : कोल्हापूर शहरातून बाहेर पडताना याच चोरट्यांनी कसबा बावडा रस्त्यावरही एक प्रयत्न केला. दसऱ्या दिवशी सायंकाळनंतर लागोपाठ घडलेल्या तीन प्रकारांनी महिलांमध्ये खबराट निर्माण झाली.
कोल्हापुरात भरचौकात महिलेची बोरमाळ हिसकावली अन्

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)

भरचौक वाठार परिसरात महिलांवर चोरटे सक्रिय

सिंधू साठे व संगीता धोतरे यांच्याकडून अनुक्रमे गळ्यातील सोन्याची बोरमाळ व ३.५ तोळ्यांचे गंठण हिसकावले. कसबा बावडा मार्गावरही एक चोरट्यांचा प्रयत्न झाला.

सदोष पद्धती व संशयितांचा वर्णन

दोन्ही चोरटे ३०–३५ वयोगटाचे, हेल्मेट व काळा जॅकेट, पांढरा शर्ट, निळी पॅन्ट घालून आलेले आहेत. तासाभराच्या अंतरात तीनही घटना घडल्या असल्याने एकच संघटना असल्याचा संशय.

गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील चोरींचा वाढता कल

ऑक्टोबरपूर्वी रंकाळा स्टॅंड व त्र्यंबोली, टेंबलाई परिसरातही महिलांचे दागिने हिसकावले गेले. नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे.

Crime News Kolhapur : राजारामपुरीतील भरचौकात महिलेची सोन्याची बोरमाळ हिसकावणाऱ्या संशयितांनी वाठारजवळ अन्य एका महिलेच्या गळ्यातील साडेतीन तोळ्यांचे गंठण लुटले. शहरातून बाहेर पडताना याच चोरट्यांनी कसबा बावडा रस्त्यावरही एक प्रयत्न केला. दसऱ्या दिवशी सायंकाळनंतर लागोपाठ घडलेल्या तीन प्रकारांनी महिलांमध्ये खबराट निर्माण झाली. गेल्या काही दिवसांत महिलांचे दागिने हिसकावण्याचे प्रकार वाढल्याने चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

